DSE｜恒大申請人數按年增近6成　何順文：環球工商管理最熱門10人爭1位

▲ 恒大校長何順文表示，今年收生較去年「特別好」。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，香港恒生大學於校園設立收生中心，提供入學申請、即場筆試或面試及升學諮詢等服務，申請人有機會即場獲取錄結果。校長何順文表示，今年收生較去年「特別好」，申請人數增近6成，單計今早亦有400至500學生到校申請入學和辦理手續，整體滿意安排。熱門科目包括環球商業管理工商管理、中文、經濟、金融等，平均10人爭1位，兢爭較激烈。

何順文指，今年申請入學人數增近6成，今早亦有400至500學生在放榜後到場遞表，而收分初步與去年差不多，強調學生需在公民科達標。不過，若考生失手，校方亦會在輪選後，按收生比例等，酌情錄取。

由2023/24學年起，恒大招收內地生的限額，由10%增至20%。何順文稱，新學年會使用14%的配額，收約350名內地新生，主要是希望為所有內地生提供宿舍，未來才循序漸進加收。

他又強調不會影響本地生入學或住宿機會，正積極向政府申請用地興建宿舍，亦特別租用鄰近的大學生住宿單位。另提到今年會為學生提供特別多獎學金，甚至4年學費和住宿費全包，希望吸引更多優秀人才入讀。

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