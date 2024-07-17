猜猜我是誰丨東昇黃曉瑩入城寨解開「龍捲風」之謎　 當年曾志偉入城做牙醫？

▲ 《猜猜我是誰》方東昇及黃曉瑩。

方東昇及黃曉瑩主持《猜猜我是誰》於昨日（7月16日）內容以「九龍城寨」為主題，兩人到九龍寨城公園為大家解開「龍捲風」之謎。節目又帶來三個鮮為人知的「城寨小故事」，分別是「情人樓」、「明星集中地」及「無牌牙醫」的經營內幕。

原來「情人樓」的命名，是城寨其中一幢結構有問題的樓宇，傾側挨向旁邊另一幢樓，感覺似是熱戀中的情人而得來。至於「明星名人」集結，其實與過百名「專業人士」在區內開診所有關，當中大家熟知的「星級牙醫」有學友、曾志偉及美斯。

《猜猜我是誰》播出珍貴舊片，介紹城寨牙醫服務，當年的無牌牙醫，引入儀器約數千港元一部，租金及聘用助手的支出則分別為千多元及數百元；驚人的是，昔日城寨雖然只是10數元剝一隻牙，但由於大部分牙醫「密食當三番」，故每年收入可超過10萬元。

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​​​​​​​​​​​​​​方東昇大拋金句

最愛查根究柢的方東昇及黃曉瑩，又一臉認真探討九龍城寨經常「風雲變色」，現實生活是否真的有龍捲風，方東昇笑說：「翻查天文台嘅資料，龍捲風冇喺度出現過，大家諗多咗勒」。

為介紹城寨當年的「真正話事人」街坊福利會，方東昇大拋「方式金句」：「佢哋識唔識功夫不得而知，但佢哋花咗唔少工夫處理居民嘅訴求。」

節目還原城寨於80年代至90年代初風貌，除有設計繁雜、混亂中帶美感的舊式樓宇設計、密密麻麻的店舖宣傳招牌，其中一幕3名小伙子坐在類似舊式大廈天台的畫面，不禁令人想起電影《九龍城寨之圍城》的Ending 部分，「陳洛軍」林峯、「信一」劉俊謙、「十二少」胡子彤及「四仔」張文傑四人坐在大廈騎樓的經典一幕。

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