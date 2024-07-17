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施政報告｜民建聯再促爭取擴「一簽多行」至大灣區內地九市　倡撤烈酒稅

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 23 分鐘前

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民建聯就新一份施政報告向特首提交建議。（戴朗希攝）

民建聯昨日與特首李家超會面，就新一份施政報告提交195項建議，聚焦經濟發展。民建聯主席陳克勤表示，民建聯今次以「發揮優勢 開拓機遇」為主題，認為香港首要「搞好」經濟發展，為經濟注入新動能，為香港拓展更多商機。

陳克勤指，民建聯提出的建議包括短、中、長期的措施，短期措施希望政府能盡快活化股票市場，令市民更有信心投資，增加港股流動性；同時希望政府向中央爭取優化內地居民赴港的程序，例如將「一周多行」逐步有序擴展到灣區內的9個城市。

長遠方面，陳克勤稱政府要發展創新科技及新經濟，例如數字經濟等，同時要對外拓展更多商機。民建聯再促請政府發展低空經濟，成立低空經濟跨部門工作小組，推動低空無人機在本港應用，以及推動低空經濟應用試點，例如在「北都」試行跨境物流。

繼今年財政預算案後，民建聯再次要求政府取消烈酒稅，吸引更多洋酒業務及貿易、集散及拍賣活動在港經營。立法會議員黃英豪指，香港的烈酒稅屬全亞洲最高，若取消相關稅項，有助香港打造成為亞洲區酒業貿易的樞紐。

有外國商會關注香港酒類貿易

被問到提議撤銷烈酒稅，會否變相鼓勵人們飲酒，民建聯副主席周浩鼎認為，凡事都有一個平衡，香港既要平衡健康教育，亦要考慮促進商務貿易經濟。他透露，跟外國商會作交流時，商會都十分看重香港能否促進酒貿易，強調減免烈酒稅是不少業界及持份者的願望。

另外，電動車近年愈見普及，民建議建議政府成立跨部門專責組推廣新能源車，以及便利符合國家標準的國產新能源汽車在港落地。

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