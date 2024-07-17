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幼稚園｜右思維幼稚園宣布由新團隊接管　冀由私營轉為非牟利辦學團體

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 23 分鐘前

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右思維幼稚園宣布由新團隊接管，冀由私營轉為非牟利辦學團體。（校方提供）

位於鴨脷洲的右思維幼稚園早前一度宣布將於本月底結束營運，不過校方今日（17日）宣布，幼稚園將由新團隊接管，料在今年9月迎接新學年的學生，現已經開始接受2024/25學年的報名。在新團隊接管下，右思維幼稚園將維持原有教育理念，目標由私營幼稚園轉為非牟利辦學團體，為更多學生提供更好學習環境。

校方指，在今年7月底原定停辦的消息公佈後，多位家長組織發起自救行動，聯合多位有心經營教育的專業人士，組成全新營運團隊Head Team Corporation Ltd.。新團隊

新團隊Head Team Corporation Ltd.囊括來自不同行業的多位精英。團隊表示，右思維幼稚園將在轉型期間由Head Team Corporation Ltd. 名義管理，成立新學校董事會，並逐步申請S88對非營利組織的稅務豁免資格。於新學年，學校管理將由認可學校使命和價值觀的知名人士監督，包括「慈善女皇」趙曾學韞任榮譽校監及擬議聖公會林護紀念中學前任副校長「麥爸」麥卓生任校監。

除新任校監將接手學校的管理工作外，右思維幼稚園原創辦人何容雅瑩亦將擔任課程總監，專注於課程設計和教師培訓，確保幼稚園能夠繼續提供高質量的教育服務。新任代理校長鄺敏怡也將確保學校在過渡期內平穩運行，始終保持卓越的教學質量。

新團隊Head Team Corporation Ltd. 強調，右思維幼稚園的核心理念和價值觀將保持不變，學校將繼續為孩子們提供一個充滿愛心和高質量的教育環境。Head Team Corporation Ltd. 感謝家長同社區對學校的信任與支持，並期待在未來的日子裡與大家共同見證右思維幼稚園的新篇章。

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幼稚園 趙曾學韞 聖公會林護紀念中學 鴨脷洲

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