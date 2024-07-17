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DSE︱聖若瑟誕超狀收穫近10年最好成績　校長執教31年：最好的榮休禮物

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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黃婉芬校長收到最好的退休禮物。

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，今年8人成為「新制DSE」的超級狀元。中西區半山傳統男校聖若瑟書院誕一名超級狀元廖俊翔，是聖若瑟書院DSE首名「超狀」，聖若瑟書院收穫近十年最好成績，這也是黃婉芬校長最好的榮休禮物。執起教鞭31年的她，在聖若瑟書院任校長4年，陪伴學校走過COVID停課風雨飄搖的日子，她坦言「自己都畢業前交出狀元成績單!」而將於今年9月1日履新的郭迪民副校將會升任校長一職，他也是聖若瑟書院畢業舊生，曾是會考的9A狀元。

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DSE︱校長:不要放棄人生路途好漫長

黃校長在今早約8時半於聖若瑟書院禮堂公布考生成績，開首時提到今年聖若瑟書院收穫近十年最好成績，恭賀考得好的學生，但都鼓勵考得不好的學生不要放棄，「人生路途好漫長，可以慢慢去奮鬥，再爭取。」她引用一個「讀書唔成」的學生例子，

1993年時進入聖若瑟書院教書，當時教一班中四，中五畢業時這位同學會考得5分，連重讀機會都沒有，我叫他不要放棄，我就介紹他去一間夜校重讀，他讀完預科之後，大學入不到，再去讀IVE，再慢慢晉升，他已經成為成功會計師，前幾天的晚飯他親自來多謝我，無論時間長短都好，只要你堅持不肯放棄，擁有一顆奮鬥的心，今日成績只是過眼雲煙，大家記住，「勝固欣然，敗亦可喜」校長會陪伴你們。

聖若瑟書院今年DSE成績大豐收！（陳慧安攝）

DSE︱最開心的退休禮物

在記者會上，黃校長再次表示非常開心，同學的努力得到應有回報，過往同學好用心去讀書，他們今次能夠發揮所長，我為他們高興，多謝家長栽培，老師勤奮改文改到凌晨。對於今年榮休，黃校長說:

我絕對覺得這個畢業成績表，我都拿了狀元成績，因為辛勞了這麼多年，我在聖若瑟教了31年，做了4年校長，同事都奮鬥拿到好成績，這一刻都應該要慶祝，不要只想著工作，我好開心得到這個退休禮物，自己都拿了一張幾好的成績表。

談到退休生活，黃校長說:

我當然想回聖若瑟代課，想幫自己學校，聖若瑟要幫手出聲就可以，我隨時會回來，另外就是要照顧身體，做運動吃得有營養，可以培養更加好的身心。

4位都是同班同學，取得好成績開心到跳起。(陳慧安攝)

DSE︱郭迪民副校長:繼續讓同學發光發亮

郭迪民副校長指見到同學拿到好成績都非常開心，亦都為聖若瑟書院高興，因為歷年會考學校都是孕育狀元的搖籃，希望可以保持落去。他說:「學生在上堂學校學習並不是單打獨鬥，其實是同學說身邊有很多支持他們的人，家人及同學，很有兄弟情互相支持，在讀書的氛圍中，有大家的支持其實可以令到同學發揮到能力，學校給很好平台、課外活動，給同學全人發展。」

入得來聖若瑟書院前路都一片光明，不同方向發展都有很好前途，學校會以校訓「勤勞與美德」讓同學發光發亮。

班主任孫老師指，同學自學能力強，而且派卷著眼於錯處，並不是分數。陳慧安攝

DSE︱班主任孫老師:他們著眼不在於分數

任教中文的班主任孫老師教了這班同學3年，「他們每人都可以靠自己，會思考課堂上內容，提出言論表現積極，派卷的時候他們都很緊張錯處，其他同學可能只會著眼於分數，但他們就會探究那裡不」，她指廖俊翔同學常常掛在口邊一句說話「我不是要你加分給我，我只想知道自己錯在那裡。」學習態度積極，男校不同女校，男校語文能力相對女生來說比較遜色，他們已經很盡力去讀。

他們很有兄弟情，一般來說精英班同學會好著眼成績，但我見到他們是會互相鼓勵，「星期3放學要測驗，沒有機會食LUNCH，食完魚蛋撈麵後，就會好開心去測驗。他們Last day後，我有時都會去他們課室，會掛住他們，很不捨，但期望他們到大學可以繼續發光發亮。」

談到作為女老師管理一班男同學心得，她說：

要將自己變成「男仔頭」，不能太女性化，太斯文他們過份有男子氣概，會「蝦」番轉頭，男生不善於表達心中情感，要多點關心，讓他們講出心底話。我很開心他們在畢業典禮送花給我，我10年冇收過花。

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