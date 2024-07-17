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我談的那場戀愛丨鄧麗欣注重細節讚男友細心　Stephy未心急結婚：唔諗咁遠

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

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鄧麗欣公開認愛後首次出席活動。

這場《我談的那場戀愛》在昨晚（7月16日）於環舉行名為「LOVE X LIES 談情·騙愛 電影SPEED DATING」宣傳活動，戲中演員吳君如及鄧麗欣（Stephy）也到場，並將角色從熒幕延伸到現實，化身戀愛導師，與超過50名的單身參加者交流，分享談情貼士之餘，又教授他們如何識破戀愛騙徒，現場氣氛熱烈。

這晚活動吸引半百名單身人士參與，大會就精心設計兩個有趣環節，完美結合電影主題：LOVE X LIES。參加者在輕鬆愉快的氛圍中相互認識，展開浪漫旅程，而君如和Stephy就助陣與大家互動，現場不時傳出笑聲，氣氛輕鬆愉快。

鄧麗欣拍拖丨鄧麗欣IG騷合照承認戀情　Stephy：感謝大家的祝福

吳君如及鄧麗欣齊出席活動宣傳《我談的那場戀愛》。

吳君如傳授戀愛秘技

在《我談的那場戀愛》內，君如飾演充滿時尚感的婦科聖手余笑琴，戲中她被張天賦（MC）所演的網編集團分子，「呃錢又呃感情」。至於飾演MC背後軍師，就是Stephy所演的風情萬種網騙導師瓊姐。

君如跟Stephy透過今次新戲，掌握不少戀愛秘技，君如就即席分享Speed Dating 要訣，指切忌心急：「千祈唔好第一下去批評人，同人交友亦唔駛諗住一生一世先，當交個朋友，慢慢相處睇下傾唔傾到計。」

至於Stephy亦有分享如何「提防騙子」，叫在場參加賽要望望對方眼神、動作，認為以上都重要過對方的說話。

Stephy又點評戲中飾演她的「徒弟」MC張天賦：「戲中MC嘅優點係聽教聽話，我角色塞錢入佢袋，男仔好多時都唔識𠱁女仔，套戲聰明嘅地方，就係以我呢個女性角色嘅角度去寫騙子劇本，因為女人最明白女人，最識得去𠱁女仔。但MC戲中唔好嘅地方，係佢太心軟，角色太過善良心軟，最後都係唔想去呃人。」

吳君如。

陳可辛首次約會遲到

提到電影，君如又指劇本有3句對白令她笑過不停，便是騙子跟她說︰「Good morning」、「Good afternoon」、「Good evening」，她表示人其實很簡單，沒想到這些說話就已經令人很開心，亦指跟另一半陳可辛都有類似甜蜜對話。

君如更分享當年第一次跟Peter約會，對方竟然為買衫遲到45分鐘，但笑指因Peter的才華成功抵銷怒氣。從未試過Speed Dating的君如坦言很想參與這晚活動，又指支持愛女Jillian參加，君如更揭露自己曾嫌Jillian去Clubbing時候，衣著太過密實，果然是個相當開通的母親。

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鄧麗欣保護愛苗

至於Stephy，今次是她公開與新台灣男友拍拖後首度出席活動。Stephy在活動上亦有分享談情之道，認為男女相處最重要是互相聆聽及遷就。

她更教所有男女都要細心聆聽對方，並謂自己第一次約會要更加細心：「我好注重細節，睇對方會唔會準時、會唔會理解我喜好、會唔會幫我推門，食咩反而冇所謂。」

另外，Stephy坦言與現在男友已認識了一段日子：「足夠了解過先開始。」同時承認因被影到才公開戀情：「以為冇狗仔隊，防備心低咗，但我只係盡量低調，唔係想隱瞞，因為對方唔係圈中人，唔想影響佢工作。」

至於男友與前度王子也同樣是台灣人，表示只是巧合不是專登，稱：「最緊要都係覺得合適。」至於報道形容男友似韓星Rain，Stephy笑稱：「得身高係似嘅！」同時Stephy稱已「見過吓家長」，但表示暫沒結婚計劃，稱：「唔諗咁遠，再了解吓先。」表示不想太大壓力。

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