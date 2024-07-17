DSE｜小四越級修讀中五程度數學科 9歲男童數學科M2考獲5**

▲ 浸大附屬學校就讀四年級的梁智仁越級挑戰考DSE數學科M2。

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜】中學文憑試（DSE）7月17日放榜，今屆共誕生10名DSE狀元，其中8名超級狀元。除了狀元榜眼備受矚目外，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(浸大附屬學校)1名9歲學生越級挑戰，在數學延伸部份考獲「5**」成績，成為2024年年最年輕的文憑試考生。

現於浸大附屬學校就讀四年級的梁智仁是插班生，校方表示去年錄取智仁時已發現他的數學天賦，經過校內專業評估後，認為他的整體學習能力可以由小二跳級至小四，並安排他參加抽離式課程，越級修讀中五程度數學科。

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浸大附屬學校是一間中小學一條龍學校，中小學兩部校舍毗連，該校中學部校長廖詠琪表示：「智仁由首日上課已經直接到中學部修讀DSE課程」，又指智仁整體學術水平優秀，其數學科表現明顯突出同齡同學，校方因此為他安排加速課程(Acceleration Programme)，讓智仁可以學習適合他數學水平的課堂，其他學科則繼續與小四的同學們上課，經過一年時間，智仁已經做好準備應考本屆DSE。

梁智仁的家長表示，兒子之前就讀的兩間本地小學未能為他提供調適課程，他早已完成小一小二進度，因此覺得學校的數學課堂沉悶。經其他家長介紹下插班報讀浸大附屬學校小三，獲校方安排進行跳級試及評估，最終跳級升讀小四。

疫情期間，智仁透過網上學習發展出對DSE的興趣，越級報考DSE需證明自己具備其他應考生的能力水平，所以智仁早於小二時已考畢英國IGCSE數學科，並且於附加數學考獲最高級別A*，符合考評局資格以9歲之齡報考DSE，在數學必修部分及延伸部分分別考獲5*及5**佳績。

採訪期間，表現活潑外向的智仁指自己除了數學科接受加速學習課程外，他的興趣不局限在數學範疇，反而非常廣泛多元，「我平時會吹長笛，是學校管弦樂團成員之一」。他更是鋼琴六級好手，又參與中英文獨誦及集誦比賽，最接近神童印象的喜好就是玩國際象棋及扭計骰，以及自幼稚園開始經常參加各類型數學比賽。

年紀小小的智仁目標遠大，他表示將來想成為數學家，短期內則以加入香港國際數學奧林匹克(IMO)代表隊為目標，不過鑑於他年紀尚幼，未達年齡要求，即使已通過初步選拔亦未能正式展開下一階段的培訓，他與父母均希望日後有機會可以獲選，代表香港出戰國際數學奧林匹克為港爭光。

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