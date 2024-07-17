幼稚園｜樂善堂逆市深水埗開幼稚園　主打雙語課程今起進行學生註冊

▲ 樂善堂董清波幼稚園佼位於重建的白田邨。（樂善堂圖片）

幼稚園倒閉潮下，樂善堂逆市創校。樂善堂今日（17日）宣布，將在深水埗白田邨朗田樓（白田邨第11期重建項目內），開設「樂善堂董清波幼稚園」，主打「雙語課程」、培養幼兒國際視野。今起進行學生註冊，半日制學費全免，全日制會獲資助。

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新學年開設的「樂善堂董清波幼稚園」，位處深水埗白田邨朗田樓1/F，面積6,000呎，設6個課室、室內遊戲場、攀爬遊戲設施、創意小舞台、互動教學白板、家長資源中心、藝術展區等。

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樂善堂指，幼稚園提供雙語學習環境，強調多聽和多說，選取富兒童文學元素的「繪本」作主題教學，且每班推行雙班主任制，由具豐富經驗的本地和外籍老師帶領幼童，透過校園社交情境、遊戲學習、探索和體驗式學習等學習語言，培養對雙語的興趣。另設專科普通話課。

全方位生活技能學習同樣重要，校方會透過外出參觀和體驗式學習，讓幼童親身發現生活的有趣地方，擴闊視野、增加對環境的感敏度。

樂善堂副主席兼幼稚園命名贊助人董貺漄表示，他以家父之名贊助「樂善堂董清波幼稚園」，希望讓幼童也獲得國際化學前教育質素。而幼稚園除具以上特色，亦特設「學前家長資源中心」，提供教養幼兒書籍讓家長借閱；又會不時舉辦家長工作坊，例如與家長分享親子閱讀培養雙語能力的方法; 並有駐校社工和學前教育專家等，以跨專業支援學生家長。

學校會申請「幼稚園教育計劃」，並協助家長向教育局申請「幼稚園入學註冊證」，教育局會審核有關申請所符合的資格，向學童發放「註冊證」或「入學許可書」。申請「幼稚園入學註冊證」獲得批准後，半日班學費全免，全日班亦會獲得資助。

「樂善堂董清波幼稚園」是樂善堂在深水埗第二個服務點，首個服務點是去年12月開設的「深水埗社區客廳」，客廳開設僅半年已達政府要求全年500個家庭會員之指標，每月人次達1.2萬。

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