  • 32°C
香港時間 : 2024717日 (三) 18:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

幼稚園｜樂善堂逆市深水埗開幼稚園　主打雙語課程今起進行學生註冊

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 3 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

樂善堂董清波幼稚園佼位於重建的白田邨。（樂善堂圖片）

幼稚園倒閉潮下，樂善堂逆市創校。樂善堂今日（17日）宣布，將在深水埗白田邨朗田樓（白田邨第11期重建項目內），開設「樂善堂董清波幼稚園」，主打「雙語課程」、培養幼兒國際視野。今起進行學生註冊，半日制學費全免，全日制會獲資助。

點擊圖片放大
+3
+2

新學年開設的「樂善堂董清波幼稚園」，位處深水埗白田邨朗田樓1/F，面積6,000呎，設6個課室、室內遊戲場、攀爬遊戲設施、創意小舞台、互動教學白板、家長資源中心、藝術展區等。

最新影片推介

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

樂善堂指，幼稚園提供雙語學習環境，強調多聽和多說，選取富兒童文學元素的「繪本」作主題教學，且每班推行雙班主任制，由具豐富經驗的本地和外籍老師帶領幼童，透過校園社交情境、遊戲學習、探索和體驗式學習等學習語言，培養對雙語的興趣。另設專科普通話課。

全方位生活技能學習同樣重要，校方會透過外出參觀和體驗式學習，讓幼童親身發現生活的有趣地方，擴闊視野、增加對環境的感敏度。

樂善堂副主席兼幼稚園命名贊助人董貺漄表示，他以家父之名贊助「樂善堂董清波幼稚園」，希望讓幼童也獲得國際化學前教育質素。而幼稚園除具以上特色，亦特設「學前家長資源中心」，提供教養幼兒書籍讓家長借閱；又會不時舉辦家長工作坊，例如與家長分享親子閱讀培養雙語能力的方法; 並有駐校社工和學前教育專家等，以跨專業支援學生家長。

學校會申請「幼稚園教育計劃」，並協助家長向教育局申請「幼稚園入學註冊證」，教育局會審核有關申請所符合的資格，向學童發放「註冊證」或「入學許可書」。申請「幼稚園入學註冊證」獲得批准後，半日班學費全免，全日班亦會獲得資助。

「樂善堂董清波幼稚園」是樂善堂在深水埗第二個服務點，首個服務點是去年12月開設的「深水埗社區客廳」，客廳開設僅半年已達政府要求全年500個家庭會員之指標，每月人次達1.2萬。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

西九賣樓｜行會通過西九文化區售賣第二區住宅　料資金可供10年營運
今日 14:49
西九賣樓｜行會通過西九文化區售賣第二區住宅　料資金可供10年營運
幼稚園｜右思維幼稚園宣布由新團隊接管　冀由私營轉為非牟利辦學團體
今日 15:16
幼稚園｜右思維幼稚園宣布由新團隊接管　冀由私營轉為非牟利辦學團體
DSE｜逾1.9萬人報讀香港大學附屬學院副學位課程　按年增20%
今日 15:47
DSE｜逾1.9萬人報讀香港大學附屬學院副學位課程　按年增20%

你可能感興趣

西九賣樓｜行會通過西九文化區售賣第二區住宅　料資金可供10年營運
今日 14:49
西九賣樓｜行會通過西九文化區售賣第二區住宅　料資金可供10年營運
幼稚園｜右思維幼稚園宣布由新團隊接管　冀由私營轉為非牟利辦學團體
今日 15:16
幼稚園｜右思維幼稚園宣布由新團隊接管　冀由私營轉為非牟利辦學團體
DSE｜逾1.9萬人報讀香港大學附屬學院副學位課程　按年增20%
今日 15:47
DSE｜逾1.9萬人報讀香港大學附屬學院副學位課程　按年增20%
學費 社工 遊戲 文學 服務 化學 老師 幼稚園 文娛藝術 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur