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鼻塞鼻敏感｜男子鼻塞長期濫用鼻噴劑　竟呼吸困難需用力吸氣醫生揭患「反彈性肥厚性鼻炎」

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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男子鼻塞長期濫用鼻噴劑，竟呼吸困難需用力吸氣，醫生揭患「反彈性肥厚性鼻炎」。

【鼻噴劑／鼻炎／鼻竇炎／鼻敏感／鼻塞】鼻噴劑切勿亂用！近日台灣一名56歲男子，因鼻塞長期濫用鼻噴劑，結果竟導致呼吸困難，確診「反彈性肥厚性鼻炎」。醫生提醒，適合的鼻噴劑能有效改善鼻塞，但切勿長期使用或增減劑量。

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長期濫用鼻噴劑致肥厚性鼻炎

綜合台媒報道，台中一名56歲男子長期濫用「血管收縮劑鼻噴劑」，結果出現呼吸困難，必須用力才能吸到氣，前往醫院就診後，確診為「反彈性肥厚性鼻炎」，鼻腔的呼吸順暢度只餘20%。

台灣長安醫院耳鼻喉科醫生林恆甫表示，過敏或鼻塞患者使用以血管收縮劑為主的鼻噴劑，最多只能噴5天，惟該名男子可能每天都噴，連續噴了兩年，導致其下鼻甲肥厚，造成嚴重鼻塞。最後醫生對患者進行微創黏膜下鼻甲切除手術，不過，最重要的是患者需要自己戒掉對鼻噴劑的依賴。

更多相關報道：KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀

適當使用鼻噴劑

林恆甫醫生續指，藥房售賣的鼻噴劑主要以血管收縮劑為主，而這種鼻噴劑會直接讓血管變細，黏膜變薄以後，自然就可以增加呼吸道的流量，嚴重鼻塞時使用多半能立竿見影。但若患者長期使用，過度讓血管收縮，只會越噴越塞。

台灣藥劑師聶幼安提醒，鼻噴劑應在感到不適時再噴，但不要天天用連續超過7天，而是用於救急、很塞的時候，可以直接讓症狀緩解。她强調，鼻塞過敏還是要看醫生，切勿因噴鼻劑效果太好而持續使用，否則可能導致鼻黏膜反彈增厚，加重鼻塞症狀。

她又指，鼻塞過敏患者有時可能會搞不清楚，因為鼻噴劑依成分也分成3種。台灣食藥署網站有圖文提醒，類固醇鼻噴劑作用緩慢，要噴一周以上才有效果；抗組織胺鼻噴劑作用比類固醇快，但緩解鼻塞效果較差；鼻黏膜血管收縮劑的鼻噴劑，能快速改善鼻塞，但只能短期或作急救時使用。

長期使用噴鼻劑反致鼻塞

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬曾指出，目前治療鼻炎的噴劑有4大類：

  • 血管收縮噴鼻劑
  • 類固醇噴鼻劑
  • 抗組織胺噴鼻劑
  • 類固醇合併抗組織胺噴鼻劑

他指出，市售聲稱不含類固醇的血管收縮噴鼻劑可以幫助鼻腔內血管收縮，立即見效，短時間減緩鼻塞症狀。不過，長期使用會使血管彈性疲乏，導致鼻黏膜腫脹無法收縮，而形成藥物性鼻炎，使鼻塞症狀更嚴重，故建議不要連續使用超過7天。

2個使用噴鼻劑貼士

吳醫生提醒，鼻塞不僅干擾生活品質，更會影響正常的生理保護功能，適合的鼻噴劑能有效改善症狀，但呼籲民眾勿自行長期使用或增減劑量，最好能尋求醫師或藥師等專業人員的協助，以免影響療效甚至造成不良反應。

香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華早前接受訪問時表示，不少人會自行買噴鼻劑紓緩鼻塞，坊間噴鼻劑含有血管收縮劑麻黃素，可令充血腫脹的鼻黏膜收縮而即時通鼻塞，但要留意2個使用貼士：

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同場加映：拆解3大鼻敏感成因

不少香港人都有鼻敏感困擾，本港耳鼻喉科醫生黃德彰曾接受訪問，指出鼻敏感的主要成因是身體接觸到令人體敏感的致敏原，例如塵蟎、花粉或動物毛等，令免疫系統作出反應，引發不同過敏症狀，常見成因包括：

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黃醫生表示，鼻敏感致敏原可以非常廣範，不過大致可分為兩大類，包括食物及空氣粒子：

  • 食物：與鼻敏感有關的食物致敏原較少，但有些患者會對蛋及牛奶有敏感反應，從而出現流鼻水等過敏反應。
  • 空氣粒子：空氣中常見致敏原包括塵蟎、貓狗等動物毛髮、花粉等，都較易令人出現過敏反應。黃醫生續指，霉菌其實亦是鼻敏感常見致敏原之一，在潮濕的季節期間，家中的洗手間亦容易充斥霉菌，患者接觸到時亦容易產生過敏反應。

如何紓緩鼻敏感？

想從生活習慣上紓緩鼻敏感，黃醫生建議可先了解自身致敏成因，然後針對相關問題對症下藥，例如塵蟎敏感患者，可以多注意家居環境清潔，包括使用防塵蟎的床具用品、每周更換床單被鋪並以熱水清洗；小朋友避免接觸玩絨毛玩具等，都可有助減輕發作。黃醫生建議，患者平日亦可使用鹽水洗鼻，將鼻涕沖出鼻腔，亦可有效減低致敏原接觸鼻膜、紓緩不適症狀。

藥物方面，鼻敏感可服食一些含收鼻水及抗敏感功效成分的藥物，例如抗組織胺藥；另外亦可以用類固醇噴劑噴鼻，以抑制敏感症狀。

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