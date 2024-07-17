施政報告｜蘇長荣引述李家超籲生多些小朋友　九龍社團聯會倡增設兒童醫療券

▲ 香港島各界聯合會、九龍社團聯會和新界社團聯會代表今日在與李家超會面後會見傳媒。（區綽彥攝）

特首李家超正就新一份《施政報告》進行諮詢，香港島各界聯合會、九龍社團聯會和新界社團聯會代表今日和李家超會面，提交建議。香港島各界聯合會理事長、選委界立法會議員蘇長荣指，李家超會面時叮囑他們做好地區工作，要去動員關懷基層市民，生多些小朋友，以分享香港未來成果，將香港人氣帶足些。

香港島各界聯合會、九龍社團聯會和新界社團聯會代表今日在與李家超會面後會見傳媒，九龍社團聯會理事長徐莉建議，政府增設12歲以下兒童2000元醫療券，減輕家庭負擔，促進香港生育率。

關愛隊方面，新界社團聯會會長陳勇指，希望政府能夠予每一支關愛隊有固定的行政人手。蘇長荣則期望，政府可在行政上有更多的支援，及場地上的配合。

新界社團聯會理事長譚鎮國建議，更多便利通關措施，例如皇崗口岸「合作查驗、一次放行」通關模式，可以擴其他口岸使用；發展智慧化口岸管理模式，可以有一個應用程式，予外國來港的旅客，可以預先填寫入境資料，以縮短他們入境的時間。

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記者：區綽彥