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粵劇名伶｜文華梁非同向梨園前輩致敬　合演任白4大戲寶

娛樂

撰文： 周美好

發布時間： 47 分鐘前

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文華、梁非同將合作演出四場任白戲寶。（相片來源：被訪者提供）

由粵劇女文武生文華創辦之天馬菁莪粵劇團，自2000年7月7日成立，至今已步向25周年，劇團計劃有一系列活動以誌團慶，其中包括團長文華特別向梨園前輩任劍輝、白雪仙及唐滌生致敬，選演4齣任白戲寶，邀請近年大受歡迎的新貴花旦梁非同合作，包括《紫釵記》、《再世紅梅記》、《帝女花》及《販馬記》等。

這次演出大受觀眾歡迎，7月18及19日演出《紫釵記》與《再世紅梅記》，戲迷反應熱烈，門票已告爆滿。另外，《帝女花》及《販馬記》則於9月28日及29日，4場導寶將於在高山劇場新翼演藝廳演出。

文華、梁非同近年與文華合作無間。（相片來源：被訪者提供）

文華讚花旦有憐愛古典美

文華表示與梁非同早於8年前已結戲緣，近3年來合作很多，漸為觀眾喜歡，文華笑言自己大非同一些，對這個小妹妹印象很深，又勤力又靚女，唱做唸打都做得很好，更有一種令人憐愛的古典美，以及骨子裡的傲氣。

「戲迷亦很受落我們的合作，而且不經不覺亦合作很多齣戲，當中更包括她的創作戲。」她大讚非同記性很好，甚少年青演員像非同表現淡定，眼見非同進步很快，最近非同獲香港藝術發展局頒發藝術新秀獎（戲曲）獎是實至名歸 。

文華以任姐為學習對象。（相片來源：被訪者提供）

排戲交流演出心得 

梁非同感謝文華邀請參與劇團演出機會，覺得文華創作的新戲給人耳目一新感覺，今次演出一系列任白名劇，坦言是個很大的考試，梁非同說：「任白的戲大家都耳熟能詳，我亦很喜歡任白的戲，所以今次與文華合作是很開心；加上文華很喜歡排戲，對演戲來說有足夠的排練是很重要。」她倆於排戲期間有大量交流，例如身段、或是人物情感的細節都互給予意見。

各演員及工作人員為演出緊密排練。（相片來源：天馬菁莪粵劇團FB）

文華指她的劇團特色是「唔落幕」，利用中景或黒中幕作前台演出，而後面就換景 ，省去觀眾等待時間， 所以演員對於換完衫就要立即上台都表示有壓力，但非同對於此安排不感壓力，反而覺得可令演出一氣呵成，令節奏更明快。

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視任姐為學習對象

至於選演任白名劇的原因，文華指她是坤生演員，自幼學習對象是任劍輝，一直覺得自己未有能力承演任白戲寶，有幸2015年有份參演龍劍笙《紫釵記》，近距離學習任藝笙姿的特色，促使她在2017年天馬主辦了紀念《帝女花》創演60周年演出，首度承演周世顯一角， 此次演出的成功令她敢於演出和製作一系列任白戲寶。 

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今次演出她更特別要感謝廖國森，參與團慶的任白戲寶系列演出。森哥曾參與雛鳳鳴劇團演出，隨靚次伯學習，並欣賞過梁醒波（波叔）的演出，是任白經典作品的承傳人之一。「能有森哥坐陣，大大增加團隊的信心，也是質量的保證。 」

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