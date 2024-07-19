排球界美女｜12頭身美女嫁富商3年成為人母　莎賓娜近照膠味濃疑整容過度

▲ 莎賓娜當年打排球的照片在網絡上爆紅，有12頭美女之稱，但近日她貼出的近照被指膠味甚濃，疑似整容過度。

大家記得排球界的「十二頭身美少女」嗎？皮膚白皙、頂著大齊蔭的哈薩克女排球員莎賓娜（Sabina Altynbekova），當年在比賽上的英姿在網絡上熱爆，那120厘米的大長腿令人羨慕不已，近年她已嫁給富商並成為人母，專注於享樂人間。但近日釋出的照片令女神的樣貌受到非議，有人懷疑她整容「過晒龍」，有人心痛大呼「女神崩壞！」

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綜合外媒報導，莎賓娜身高182厘米，腿長已佔了身高超過六成，當時她憑著出眾亮麗的外表一夜爆紅後，Instagram的粉絲人數爆增到30萬多，廣告邀請便排山倒海而來。

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在2022年，莎賓娜宣布與薩克電商富商結婚，並育有一名女兒，她近年活躍於社交平台，常常分享與女兒的一些生活及到訪世界不同地方的旅遊美照，生活優哉游哉。

現在的莎賓娜沒有了大齊蔭，而是留著一頭大長曲髮，打扮方面則越來越成熟，時穿上皮草大衣成為雍容華貴的貴少婦，時而穿上西裝成為幹練的女強人，以往的稚氣模樣不再復現。

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近日的兩批照片中，莎賓娜也穿上純白色的長裙，分別拿著Hermès及Chanel的大熱袋款，整個畫風甚美。但是，不少網友卻留意到她的樣貌好像再度進化，有人懷疑她是不是整容失敗，「膠味好濃」、「整到過晒火位」、「本來真係好靚，做多左」、「好似塑膠公仔」；更有人質問是不是得罪了整容醫生，「越整越醜」；不少網友惋惜歎道，「浪費了一個天然美貌。」

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