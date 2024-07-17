DSE放榜｜呂爵安貼兄妹舊照發文鼓勵考生　Anson Lo：怎樣也會有出路的

今日（7月17日）是DSE放榜的大日子，MIRROR人氣成員呂爵安（Edan）、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）也先後在社交網為一眾考生們打氣，Edan更出動自己與妹妹「小如豬」呂蕙如的舊照，似乎是希望令大家「笑一個」！

DSE放榜｜炎明熹貼學生照為DSE考生打氣 Windy+Yumi齊為同學加油

Edan：我們一起加油

Edan貼出自己在當年放榜兩日後的相，當年的他不穿衣服趴在地板上自拍，更「出賣」小如豬童年眼鏡Look，他寫道：

今天2024年7月17 DSE放榜

為大家送上9年前2015年7月17，DSE放榜後兩天的Edan和小如豬🐷



不要問我為什麼會不穿衣服趴在地板上拍這樣的照片🤷🏻也不要問妹妹為什麼會戴這樣的眼鏡😂

重點是當時的我連大學的科目都還未選擇到，更不可能會想到自己未來的工作會是什麼，自己的將來會是怎樣吧(其實現在的我也不知道)。



這幾年很大的感受就是，人生真的不能預測，好的壞的開心的辛苦的驚喜的挫折的享受的想不通的都必定會有。

所以我不會跟大家說「現在眼前的都不重要，將來一定會很好的」，我只會說「凡事盡力就好，盡量不要讓自己留下遺憾，祝福大家將來都會很好」。

結果很難控制，過程可能更重要，我們一起加油💪🏻💪🏻



「邀請各位 相信再差空氣 都有再生花

邀請各位 相信再髒街角 美麗能自拍

如行囊只需結他 前途只需驚訝

挫敗過的 不將傷痛變做習慣



將得到再生的愛 一吻再出發

祝福各位 衝過再急的雨 心血能淨化

如隨時計算代價 隨時可以害怕

站在這裏 繼續再唱新歌

再去闖新世界」

另外，「教主」Anson Lo就在IG限時動態內分享：「《Hey Hey OK》於各大平台上架了，希望為你們帶來一點歡樂之餘，也藉著這首歌為各位DSE放榜生打氣，放輕鬆心情，怎樣也有出路的，活在當下最重要。」

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小如豬讀港大牙醫

小如豬現就讀港大牙醫學士課程，小如豬在DSE擁有三科5**、三科5*以及兩科5，獲得最高分5科成績共考獲33分，6科成績更達39分，在校內成績榜內排名第3位，揮低當年5科25分兼同為可風中學學生的Edan。

教主同樣在DSE有好成績，考獲最佳5科23分，中文科奪得5*、英文5，其餘科目為4，升讀香港城市大學工商管理學的商業分析課程。

最新影片推介：何雁詩專訪

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