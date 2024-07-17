飲食攻略︱炎夏入冷氣房莫名頭痛恐中暑　營養師推介6種食物助散熱+3招預防中暑

▲ 炎夏入冷氣房莫名頭痛恐中暑，營養師推介6種食物助散熱+3招預防中暑。

【中暑／消暑／散熱／冷氣／中暑症狀／預防中暑／排濕散熱食物／營養師】炎炎夏日，匿入冷氣房降溫卻突然頭痛？有可能是中暑現象！有營養師指出中暑常見症狀，教大家3個方法預防中暑，同時推介6種食物幫助身體排濕散熱，降低中暑機會。

最新影片：

台灣營養師余朱青在Facebook專頁指出中暑原因，是由於身體長時間暴露在高溫環境下，無法有效散熱即排汗而引起的一種症狀。而高溫環境是最主要造成熱傷害的原因，外界濕度也會影響身體排汗能力。因此，只要是氣溫高於32℃時，中暑可能性就會大增。

另外，常見的中暑症狀會包括體溫上升、皮膚乾躁發紅、心跳過快、呼吸急促、低血壓；若情況惡化，還會發生熱的調節機能失效，出現身體體溫上升過高、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙，以及昏迷、抽筋等症狀。而有些人在炎熱室外進入冷氣房涼快時，突然有頭暈、頭痛的感覺，其實都是中暑的現象。

3招預防中暑+推介排濕散熱食物

余朱青列出3招能幫助預防中暑的方法，包括：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同時，她推介了6種可協助身體排水、排濕氣，達到散熱效果的食物，適宜在炎夏進食消暑。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5