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DSE｜男拔超級狀元冀讀醫留港執業　「榜眼」冀讀城市規劃：對香港抱希望

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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傳統名校拔萃男書院誕生一名「超級狀元」及兩名榜眼。（曾耀輝攝）

中學文憑試今日（17日）放榜，傳統名校拔萃男書院誕生一名「超級狀元」及兩名榜眼。其中超級狀元陳耀生及榜眼鄭琝騫打算留港讀醫，冀貢獻本港醫療界；另一榜眼冼家逸自小對城市面貌有興趣，希望修讀城市規劃，暫未決定留港或到海外發展。

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陳耀生在主科及選修課化學、物理、生物及數學延伸部分M2均獲5**佳績，他形容成為狀元十分開心、超乎預期 。作為土生土長的香港人，陳耀生表示，對香港有感情，希望留港修讀醫科，回饋社會及幫助基層病人。他透露，中三時曾參加科學比賽，接觸到很多科學相關的知識，又稱自己喜歡與人交流，希望讀醫滿足自己的興趣之餘，亦幫到病人。

榜眼鄭琝騫修讀化學、物理、生物及數學延伸部分M1，同樣希望修讀醫科。鄭琝騫去年參加在阿聯猶舉辦的國際生物科學比賽，並取得銅牌，指比賽啟發他對生物科學及人體學的興趣。他續指，自己很喜歡與人溝通，樂於了解病人的經歷和感受，又認為生命很脆弱，但醫生和病人建立的關係，及對他們的關心是永遠的，故希望行醫。

另一名榜眼冼家逸則修讀化學、物理及地理，他表示，自小對城市面貌有興趣，希望修讀城市規劃，擬到英國倫敦大學學院升學或留港升讀相關課程。冼家逸認為，香港的規劃十分有趣，即是密集的城市，同時走幾步就已經可以去到郊外的地方，如想放鬆心情，坐20分鐘車就可以去到郊外行山，認為兩者平衡得很好。他又指，最喜歡西營盤的街道，形容街道很窄、依山而建，如被高樓圍著，很有親切感。

被問到爲何選擇城市規劃，而非大部分狀元都選擇、收生分數較高的醫科、法律系等，冼家逸指，公開試只是其中一個入大學的門檻，不應由分數決定選什麼科，這樣反而會很迷惘，應該朝有興趣的地方發展。他笑言，自己讀醫科反而很辛苦，因此會選擇選一些有興趣的科。

至於選擇入讀港大或中大，兩位希望讀醫的同學均未有決定。港大今年為文憑試考獲7科或以上5**的狀元頒100萬元獎學金，被問到會否成為選讀的誘因，陳耀生稱，「不得不承認獎學金係好大嘅Consideration」，但「錢銀係一回事，大學嘅生活係另一回事」，除獎學金外，亦會考慮教學質素等。

作為首屆公社科學生，被問到是否認同坊間指是另類「國教科」，陳耀生不作評論，「我都唔係好知何謂國教科」，但認為並非不用花時間温習，又說課程內容與國家相關，「畢竟都係自己國家，花時間了解未嘗不可」，亦不同意公民科欠批判思考。鄭琝騫則指，始終公社科只分達標或不達標，花的時間一定會比其他科目少，但並非完全不溫習；又稱作為土生土長的香港人，「了解自己屋企係點樣都係責任」。

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