運動猝死｜中國17歲羽毛球小將張志杰猝死　遺體仍存醫院逾2周　印尼羽協：我們有很多事要做

【羽毛球／運動／猝死／心臟驟停／張志杰／失救／運動猝死】年僅17歲的中國羽毛球小將張志杰，於今年6月30日在印尼比賽時猝死，據了解，張志杰的遺體目前仍存放在醫院中。不過，據印尼媒體消息，印尼羽協官員表示已經放棄等待，並撤回對張志杰事件的處理團隊。

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據印尼傳媒指，當地官員表示由於張志杰猝逝已超過2周，對於遺體安排，他們曾跟中國方面進行口頭了解，惟直至周日仍未得到張志杰家屬的回覆，因此決定放棄等待，並撤回處理的團隊，因為他們有很多事情要做。官員強調過程中他們已提供最大幫助，假如日後遺體需運回中國，願意提供協助並支付航班費用。醫院方面，有醫生亦向記者透露，目前仍未收到任何對遺體遣返安排，張的遺體目前在醫院冷藏庫中，保存仍然相當完好。

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失救爭議

17歲中國羽毛球隊運動員張志杰於今年6月30日，在印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體分組賽，於比賽期間突然倒地抽搐。從現場直播片段可見，當時張志杰發球後踉蹌倒退兩步，然後突然倒地抽搐數秒。張志杰倒地期間曾掙扎站起來，約40秒後才有兩位醫護進場為他檢查和供氧。約2分鐘後才被抬上擔架床送院，期間醫護人員沒有為他進行任何急救動作。張的胞姐事發後曾於微博對胞弟的離世表達不滿。

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