  • 28°C
香港時間 : 2024717日 (三) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

運動猝死｜中國17歲羽毛球小將張志杰猝死　遺體仍存醫院逾2周　印尼羽協：我們有很多事要做

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【羽毛球／運動／猝死／心臟驟停／張志杰／失救／運動猝死】年僅17歲的中國羽毛球小將張志杰，於今年6月30日在印尼比賽時猝死，據了解，張志杰的遺體目前仍存放在醫院中。不過，據印尼媒體消息，印尼羽協官員表示已經放棄等待，並撤回對張志杰事件的處理團隊。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

印尼傳媒指，當地官員表示由於張志杰猝逝已超過2周，對於遺體安排，他們曾跟中國方面進行口頭了解，惟直至周日仍未得到張志杰家屬的回覆，因此決定放棄等待，並撤回處理的團隊，因為他們有很多事情要做。官員強調過程中他們已提供最大幫助，假如日後遺體需運回中國，願意提供協助並支付航班費用。醫院方面，有醫生亦向記者透露，目前仍未收到任何對遺體遣返安排，張的遺體目前在醫院冷藏庫中，保存仍然相當完好。

點擊圖片放大
+8
+7

同場加映: 運動猝死｜中國17歲羽毛球小將　比賽時突倒地全身抽搐猝逝

失救爭議

17歲中國羽毛球隊運動員張志杰於今年6月30日，在印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體分組賽，於比賽期間突然倒地抽搐。從現場直播片段可見，當時張志杰發球後踉蹌倒退兩步，然後突然倒地抽搐數秒。張志杰倒地期間曾掙扎站起來，約40秒後才有兩位醫護進場為他檢查和供氧。約2分鐘後才被抬上擔架床送院，期間醫護人員沒有為他進行任何急救動作。張的胞姐事發後曾於微博對胞弟的離世表達不滿。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

長跑猝死響警號　倡賽前心臟檢查求安心
00:00 2024/06/28
長跑猝死響警號　倡賽前心臟檢查求安心
運動猝死｜中國17歲羽毛球小將　比賽時突倒地全身抽搐猝逝
10:22 2024/07/02
運動猝死｜中國17歲羽毛球小將　比賽時突倒地全身抽搐猝逝
猝死危機｜旺角麥當勞有客人猝死曾稱不適陷入昏迷　醫生：5分鐘内黃金拯救時間【附10大猝死徵兆】
11:30 2024/07/09
猝死危機｜旺角麥當勞有客人猝死曾稱不適陷入昏迷　醫生：5分鐘内黃金拯救時間【附10大猝死徵兆】

你可能感興趣

長跑猝死響警號　倡賽前心臟檢查求安心
00:00 2024/06/28
長跑猝死響警號　倡賽前心臟檢查求安心
運動猝死｜中國17歲羽毛球小將　比賽時突倒地全身抽搐猝逝
10:22 2024/07/02
運動猝死｜中國17歲羽毛球小將　比賽時突倒地全身抽搐猝逝
猝死危機｜旺角麥當勞有客人猝死曾稱不適陷入昏迷　醫生：5分鐘内黃金拯救時間【附10大猝死徵兆】
11:30 2024/07/09
猝死危機｜旺角麥當勞有客人猝死曾稱不適陷入昏迷　醫生：5分鐘内黃金拯救時間【附10大猝死徵兆】
健康問題 印尼 羽毛球 亞洲 微博

最高瀏覽

DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
急症室最長等候時間（07月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月17日 時間16:05）
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
DSE｜培正暖男狀元嘆父母犧牲大　感激爸媽帶飯慳錢供書教學
DSE｜培正暖男狀元嘆父母犧牲大　感激爸媽帶飯慳錢供書教學