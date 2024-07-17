非法集結｜警方基地外非法集結10人囚1年　官指事後愧疚口惠而實不至

▲ 10人涉於警方行動基地外非法集結，各今被判囚1年。資料圖片

2019年10月底屯門多處有人嗅到刺鼻氣體報稱不適，警方被質疑在大興行動基地測試催淚煙，有人包圍基地抗議。10人否認非法集結罪受審，早前均被裁定罪成，今（17日）於區域法院判刑。法官指，雖被告沒有叫喊口號或煽動他人，但須整體考慮示威者行為，法官亦稱定罪後的愧疚是口惠而實不至，各判監1年。

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被告為李志斗、周沛樺、陳達富、何奕恆、李嘉熹、吳嘉俊、許諾、鄧唯健、梁文健和陸俊恆，年齡介乎22至42歲。10人均被裁定非法集結罪成，控罪指各人在2019年10月30日在屯門大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結。李志斗、陳達富、何奕恆、吳嘉俊及許諾另被裁定使用蒙面物品罪罪成。本案另有3人認罪，已被判監9個月或更生中心。

法官謝沈智慧判刑時指，本案針對警方，公然挑戰執法機關，示威者無視警方警告，更漠視禁蒙面法，挑戰法治。眾被告雖沒有參與堵路、叫口號、使用雷射筆及拆鐵欄等，集結少於1小時，但被告處身現場支持他人，判刑時須整體考慮示威者行為。

法官指，其中3名被告案發時雖17歲及19歲，但不至於極年輕。被告在定罪後的愧疚是口惠而實不至，本案全無減刑因素，就非法集結罪判監1年，使用蒙面物品罪判監3周，刑期同期執行。

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