美食推介｜Alva House推「和牛．海膽」自助晚餐　特設多項運動相關遊戲喜迎體壇熱潮

▲ Alva House於2024年7月15日至9月30日期間推出全新的「和牛．海膽」雙重滋味自助晚餐。

踏入7月，國際矚目體壇盛事即將熱熾舉行，Alva House於2024年7月15日至9月30日期間推出全新的「和牛．海膽」雙重滋味自助晚餐，甜品方面，多款以運動作主題的造型甜點矚目登場，打卡及吸睛度極高，為國際體壇盛事錦上添花！為了迎合運動潮的狂熱，Alva House餐廳由即日起至9月1日期間(自助早餐除外)還特設多項遊戲，包括桌上冰球、射藍球機、聲光閃快拍遊戲及搜羅多款與運動相關的人氣電子遊戲，讓大小「運動員」齊齊享受運動樂趣，投入體壇熱潮。

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Alva House團隊嚴選日本頂級和牛，配上鐵板烹調，充分鎖住和牛的鮮香肉汁，呈現出一道道洋溢香味甘旨的美饌，當中包括A5和牛薄燒、黑松露鐵板和牛炒飯等。此外，還有選用澳洲和牛搭配經典紅酒烹調的紅酒燴和牛面肉、由日本空運送抵、鮮味十足的海膽炮製成迷你帶子海膽丼，以及散發濃濃魚香與油脂味道的吞拿魚蓉海膽壽司等，鮮香滿載！

「熱身」之選有海底椰沙蔘玉竹燉湯和鮑魚雞粥，前者用上多種食材燉煮，據稱具有滋補強身、潤肺止咳、益表固本、補脾益腎等功效，不怕為愛隊打氣而聲嘶力竭；後者用上原隻雞熬煮的湯頭煲煮的粥底，綿滑細密，配上煮至軟腍的鮑魚及細嫩雞肉，鮮甜無比。

廚師團隊為了貫徹運動熱潮的主題，特別為自助餐炮製多款運動造型甜品，包括奬牌造型的杏仁及牛油曲奇、球類造型的焦糖芝士撻、以多種運動項目作為靈感設計的伯爵茶香橙慕絲蛋糕切餅，還有用柔道為主調創作的個裝白朱古力熱情果蛋糕，以及展現出足球動感的開心果紅桑子朱古力軟心蛋糕等，以甜甜的動感「味」力為比賽打氣。

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