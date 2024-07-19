網絡熱話｜男童港鐵扶手電梯當瀡滑梯　網民呼危險：無人制止佢？

▲ 一名男童在地鐵月台上當眾脫掉鞋子坐在扶手電梯邊上嘆世界，引起不少途人為之側目。

【港鐵/扶手電梯】人們利用扶手電梯方便上落，怎料最近網上廣傳一張相片，一名男童顛覆常理，在地鐵月台上當眾脫掉鞋子、背包，坐在扶手電梯邊上嘆世界，未見有成人陪伴，不少途人為之側目。網民直言男童此舉十分危險，批評家長置之不理更是不負責任，若然受傷則「後果自負」。

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早上社交平台Facebook不同群組廣傳一張相片，Facebook「走音zau2 jam1」專頁亦有就相關相片以「係邊個嘅細路？」發文，相中可見事發在九龍塘站內月台，當時站內人來人往，不少人乘搭扶手電梯往下至月台，只見一名身穿藍色運動衣、黑色短褲的男童脫去粉紅、白拖鞋，將其背包放在靠在扶手電梯的椅子上。男童對周遭途人視若無睹，自在地坐在扶手電梯邊旁位置，兩手放在背後的輸送帶上，腳板更貼近輸送帶，姿勢既似「嘆世界」又似「瀡滑梯」，如入無人之境。

▲ 網民直言男童「以為自己係馬戲班」，此舉十分危險，批評家長不負責任，若然受傷則「後果自負」。(Facebook「走音zau2 jam1」截圖)

此舉引發其他途人投以奇怪目光，紛紛回頭細看，有男士更忍不住「O咀」，然而男童身邊未見有成年人陪伴，兼阻止其危險動作。由於男童放置背的椅子旁邊有一個行李箱，網民懷疑會否是遊客。

網友觀看相片後，一致怒轟男童家長罔顧安全，任由男童作出危險動作，涉嫌疏忽照顧兒童，「好危險，玩電梯，冇家教」、「D人點解吾睇實D細佬架」、「太危險了！父母都唔出聲阻止？」、「以為自己係馬戲班」、「呢D吾要命的孩子，如果有家長同行而不理孩子的做法，咁就吾好生出來啦！害人害己」。

有網友直言，若男童有任何損傷，「一陣跌親有咩損傷的話，又賴港鐵」，「夾斷手腳唔好哭哭哭嘈支巴閉呀些家長」。不過，有網民認為，拍攝者應先勸阻男童，「先唔講質素點樣，望住都覺得好危險，細路唔識大人仲唔識?有尼個時間影相嘩眾取寵，不如及時阻止佢避免悲劇發生喇」，亦有人提議「即刻攞住個電話話報警，睇下條靚仔會點？ 呢支我試過好多次，幾靚仔即刻收手呀。」更有人質疑為何未有港鐵職員上前制止，「港鐵職員去哂邊？無人制止佢嘅？」

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