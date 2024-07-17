DSE｜香港中國婦女會中學首名DSE狀元　從不補習愛KPOP靠追星煲劇減壓

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/香港中國婦女會中學/DSE狀元】中學文憑試（DSE）今日（17日）放榜，位於東區的香港中國婦女會中學首次誕生DSE女狀元姚臻怡，考獲6科5**及公民與社會發展科獲達標評級的成績，成為今屆10名DSE狀元之一。姚臻怡及媽媽接受TOPick訪問表示，自己從沒有補習，課堂以外都是靠自發學習。熱愛KPOP文化的她笑言，因追韓劇而啟發她立志從醫，追韓星亦讓她愛上跳舞，足證追星與讀書是可以相輔相成。

DSE｜香港中國婦女會中學首誕DSE狀元 姚臻怡熱愛排球計劃留港讀醫

DSE狀元｜高小開始接觸KPOP文化

小學畢業於畢業自筲箕灣崇真小學的姚臻怡分享，自己在小五、六時與同學開始接觸KPOP文化，覺得男團、女團跳舞都很厲害，歌也很好聽，舞台表演更是賞心悅目，「我覺得他們唱跳很厲害，很佩服他們的實力。」

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臻怡開始看KPOP的YouTube片自學跳舞，發掘出其跳舞天份，升中後結識了志同道合的同學一起跳KPOP，並參加學校的才藝表演，一起努力練習，成為臻怡在學業以外的最大興趣。上到高中後臻怡沒有放棄跳舞，日前更為學校45周年校慶綜藝晚會表演。

要跳舞的時候就專心跳舞，要學習的時候就專心學習，既可以減輕壓力，又能發展興趣。

此外，臻怡升中後開始追韓劇和美劇，自看過醫療題材劇集如《Grey’s Anatomy》等受啟發，讓她對從醫產生興趣，希望運用知識和技能回饋社會，盡力幫助他人，如今她夢想成為一名醫生，但暫時未選定升讀香港哪一間大學。

▲ 姚臻怡媽媽一直支持女兒做喜歡的事。（湛斯雅攝）

追逐「韓流」、追韓星成為了臻怡的減壓方式，無論男團、女團，她都有偶像，最瘋狂一次是去年一擲$4,800買入最前排位置看男團NCT Dream的香港演唱會，上月亦去觀賞了另一男團RIIZE的演唱會，作為放榜前的放鬆好節目。

被問到為何有這麼多零用錢買門票，臻怡稱與父母一人一半，自己要拿出儲蓄多年的零用錢，雖然心痛但值得。姚媽媽表明支持女兒追星，只要女兒開心、不沉迷、有自我控制能力便可，「每個人都有追星的自由，如果放棄所有東西去追星，當然是不理智。我見到女兒追星令生活過得開心，也沒有影響學習。」

姚媽媽從事長者護理行業，爸爸則是市場部經理，哥哥則就讀香港城市大學資訊管理。姚媽媽多年來一直在行業中考牌，提升護理知識，亦身教到女兒要不斷學習，姚媽媽更不時請求女兒做她的服務對象，「我有一些上門服務，事前會找女兒做練習對象，嘗試做一些運動動作，試試感覺如何。」臻怡指媽媽對工作很認真，敬業樂業。

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DSE狀元｜提升自我學習能力3部曲

姚臻怡成為香港中國婦女會中學首名DSE女狀元，背後全靠自發學習，從來沒有補習，一直靠自己摸索。臻怡表示，首要是找到自己的目標， 才有明確的學習動力，安排自己下一步要做甚麼。

其次可每天設立一個To Do List（學習清單），以了解學習進度，「當每次完成一項任務，都會有成就感。」就是一份成就感，令臻怡保持學習動力，由小學到中學都保持頭3名，成就感滿滿。

有動力才能堅持學習，雖然學習過程不簡單，但希望大家可以找到自己獨特的學習方法，鼓勵自己繼續努力。

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