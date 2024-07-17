DSE｜狀元點評公民科具挑戰性需多背誦　兼具民族情懷及全球公民意識

▲ 首屆公民與社會發展科文憑試今年開考，94.1%日校考生考獲「達標」成績。（資料圖片）

首屆公民與社會發展科文憑試今年開考，94.1%日校考生考獲「達標」成績。多名應屆文憑試狀元對公民科持不同看法，有狀元認為課程頗具挑戰性，試題及學習內容均與初中所學的通識不一樣 ，需要多背誦；也有狀元認為公民科令學生培養到民族情懷，亦帶給他作為香港人該具備的全球公民意識。

聖保羅男女中學超級狀元歐陽張維表示，改制後公社科相當有挑戰性，無論試卷格式、學習內容，都與初中所學的通識科不同，需要重新適應。他說：「根據大環境變化需要學習新知識，我覺得無話好壞。」不過，他就強調該科要多背誦，需列舉事實例子等。

聖若瑟書院首名超級狀元廖俊翔則形容公民科較淺，但仍需花少許時間溫習。他認同公民科能培養學生民族情懷，亦有一定程度需要進行國民教育，但提到該科亦教授了不同概念，例如作為香港人該具備的全球公民意識，「比起一個國教科目，佢帶畀學生嘅嘢更加之多」。

香港中國婦女會中學狀元姚臻怡稱，認為公民科答題要求較通識科低，有助分配更多時間集中溫習其他科目。而學科內容主要圍繞中國，可更了解內地發展、提升國民身分認同。

被問及是否認同坊間指公社科是另類「國教科」，拔萃男書院超級狀元陳耀生則不作評論，但認為並非不用花時間温習，而課程內容與國家相關，花時間了解未嘗不可，亦不同意公民科欠批判思考。

喇沙書院超級狀元鍾栢綸就坦言高中未有修讀通識科，難對兩者具體差別，但他認為兩科的學習目標，均是讓學生增廣見聞，見識自己的城市及國家發展。

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