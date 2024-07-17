  • 32°C
香港時間 : 2024717日 (三) 18:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE｜狀元點評公民科具挑戰性需多背誦　兼具民族情懷及全球公民意識

社會

撰文： 馮琪雅、黃穎津、吳穎嵛、梁薾心

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

首屆公民與社會發展科文憑試今年開考，94.1%日校考生考獲「達標」成績。（資料圖片）

首屆公民與社會發展科文憑試今年開考，94.1%日校考生考獲「達標」成績。多名應屆文憑試狀元對公民科持不同看法，有狀元認為課程頗具挑戰性，試題及學習內容均與初中所學的通識不一樣 ，需要多背誦；也有狀元認為公民科令學生培養到民族情懷，亦帶給他作為香港人該具備的全球公民意識。

聖保羅男女中學超級狀元歐陽張維表示，改制後公社科相當有挑戰性，無論試卷格式、學習內容，都與初中所學的通識科不同，需要重新適應。他說：「根據大環境變化需要學習新知識，我覺得無話好壞。」不過，他就強調該科要多背誦，需列舉事實例子等。

聖若瑟書院首名超級狀元廖俊翔則形容公民科較淺，但仍需花少許時間溫習。他認同公民科能培養學生民族情懷，亦有一定程度需要進行國民教育，但提到該科亦教授了不同概念，例如作為香港人該具備的全球公民意識，「比起一個國教科目，佢帶畀學生嘅嘢更加之多」。

香港中國婦女會中學狀元姚臻怡稱，認為公民科答題要求較通識科低，有助分配更多時間集中溫習其他科目。而學科內容主要圍繞中國，可更了解內地發展、提升國民身分認同。

被問及是否認同坊間指公社科是另類「國教科」，拔萃男書院超級狀元陳耀生則不作評論，但認為並非不用花時間温習，而課程內容與國家相關，花時間了解未嘗不可，亦不同意公民科欠批判思考。

喇沙書院超級狀元鍾栢綸就坦言高中未有修讀通識科，難對兩者具體差別，但他認為兩科的學習目標，均是讓學生增廣見聞，見識自己的城市及國家發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告｜蘇長荣引述李家超籲生多些小朋友　九龍社團聯會倡增設兒童醫療券
今日 17:42
施政報告｜蘇長荣引述李家超籲生多些小朋友　九龍社團聯會倡增設兒童醫療券
DSE｜逾1.9萬人報讀香港大學附屬學院副學位課程　按年增20%
今日 15:47
DSE｜逾1.9萬人報讀香港大學附屬學院副學位課程　按年增20%
DSE｜男拔超級狀元冀讀醫留港執業　「榜眼」冀讀城市規劃：對香港抱希望
今日 16:39
DSE｜男拔超級狀元冀讀醫留港執業　「榜眼」冀讀城市規劃：對香港抱希望
非法集結｜警方基地外非法集結10人囚1年　官指事後愧疚口惠而實不至
今日 16:44
非法集結｜警方基地外非法集結10人囚1年　官指事後愧疚口惠而實不至
海外護士｜立法會三讀通過護士註冊條例　三途徑引非本地培訓護士
今日 16:47
海外護士｜立法會三讀通過護士註冊條例　三途徑引非本地培訓護士

你可能感興趣

施政報告｜蘇長荣引述李家超籲生多些小朋友　九龍社團聯會倡增設兒童醫療券
今日 17:42
施政報告｜蘇長荣引述李家超籲生多些小朋友　九龍社團聯會倡增設兒童醫療券
DSE｜逾1.9萬人報讀香港大學附屬學院副學位課程　按年增20%
今日 15:47
DSE｜逾1.9萬人報讀香港大學附屬學院副學位課程　按年增20%
DSE｜男拔超級狀元冀讀醫留港執業　「榜眼」冀讀城市規劃：對香港抱希望
今日 16:39
DSE｜男拔超級狀元冀讀醫留港執業　「榜眼」冀讀城市規劃：對香港抱希望
公民與社會發展科 香港中國婦女會中學 聖若瑟書院 聖保羅男女中學 喇沙書院 拔萃男書院 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月17日 時間12:05）
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur