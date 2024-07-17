工作壓力｜打工仔「24小時on call」工作壓力大　回家向妻子發洩致流產閙離婚

▲ 上司常送禮後勞役下屬，打工仔感「24小時on call」壓力大，回家向妻子發洩致流產閙離婚。

【打工仔／職場文化／工作壓力／上司／辭職】打工仔向來工作壓力大，但不值得為了工作賠上家庭及健康。近日，有一名打工仔在網上發文指，入職新公司後上司經常送禮和請吃飯，隨後會變本加厲勞役他；更有一名前同事提醒他，自己曾因上司要求隨傳隨到，繼而備受壓力，回家後即責罵妻子發洩，最終導致其流產並閙離婚，建議事主「唔好為咗份工賠上家人性命」。

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打工仔隨傳隨到壓力大

一名打工仔周一（15日）在Facebook專頁「奴工處」匿名投稿，自稱是「差點賠上了家人性命之小薯」。他表示，今年轉新工作，初時新公司的副老闆、上司及主任都對他很好。惟近大半年公司為了追業績，不停送禮給他，還經常請吃飯，「話係答謝我一直為公司付出」。

樓主表示，起初收禮收得開心、食得安樂，但公司愈來愈過分，母親節都要他犧牲陪伴母親的時間，特意趕回公司製作計劃書，令父母感到不滿，「我爸媽都鬧我為咗份工竟然一年一次母親節都要俾埋公司」。

不但如此，即使是黑雨或八號風球，甚至是夜晚11點準備上床睡覺，只要收到上司的訊息，該名打工仔都要即刻回覆，「同埋收到上司指令就要即刻去完成，唔可以拖到返工嗰日先做」。

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6大症狀自測職場抑鬱

台灣同伴心理諮商所所長余佳容曾在個人Facebook專頁發文，指出一上班就敏感易怒，情緒不穩，此類情況有可能是患上「職場抑鬱症」。她解釋，「職場抑鬱症」通常表現為長期處於高壓的工作環境中，導致情緒不穩定、情感疲憊、缺乏動力和興趣，以及出現失眠、注意力不集中、頭痛、胃痛等生理症狀。

她續指，「職場抑鬱症」本身並非抑鬱症的一個種類，診斷書上並不會有這個名稱出現，但可參考以下6項常見症狀，分析自己是否亦有職場抑鬱的傾向：

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因工作壓力大致妻子流產閙離婚

樓主續指，近日有個舊同事辭職，私下約他吃飯，並解釋辭職原因。該名男同事稱，因自己住在公司附近，就不停被人勞役，「甚至隨傳隨到，24小時on call」。而上司為了讓自己良心過得去，就以送禮物及請吃飯答謝，然後再繼續勞役該同事。

該名男同事透露，自己曾試過幾次發燒都要死撐返工，連廁所都沒得去，工作到夜晚10點才回家。之後因為壓力大、精神緊張，他經常回家向妻子發洩脾氣，還因長期忍小便而令身體出事。

最慘係佢老婆日日受佢脾氣，一直忍佢脾氣等佢收工返來，佢老婆最近都因為長期受佢脾氣，搞到意外流產，上司竟然唔俾佢請假去醫院探佢老婆，佢老婆因為咁同佢離婚。

最後該名男同事決定辭職，「趁仲未上去律師樓簽紙，打算挽救婚姻同身體」。他還勸諭樓主，

唔好為咗份工賠上咗家人性命，唔值得。

網民：你哋自己造成的

帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民直言，「老闆最愛玩PUA，俾小小甜頭你，就要你賣命，連份佣金比其他同事食埋都係『應份』，犧牲小我完成大我，又吾見佢自己犧牲吓」、「呢種工真係唔介意裸辭，早走早著」。

不過，有部分網民表示，這些都是自己選擇的後果，「其實，問題從來都唔喺老細度，喺奴工度」、「個同事忍尿係自己傻，聽個老細講唔去探老婆都係傻。老闆固然係仆街，但肯聽佢唔合理嘅指令都有責任」、「講真咁係你同事問題...家人重要定係份工重要...佢自己選咗份奴工...」。

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