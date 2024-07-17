  • 28°C
香港時間 : 2024717日 (三) 20:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工作壓力｜打工仔「24小時on call」工作壓力大　回家向妻子發洩致流產閙離婚

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

上司常送禮後勞役下屬，打工仔感「24小時on call」壓力大，回家向妻子發洩致流產閙離婚。

【打工仔／職場文化／工作壓力／上司／辭職】打工仔向來工作壓力大，但不值得為了工作賠上家庭及健康。近日，有一名打工仔在網上發文指，入職新公司後上司經常送禮和請吃飯，隨後會變本加厲勞役他；更有一名前同事提醒他，自己曾因上司要求隨傳隨到，繼而備受壓力，回家後即責罵妻子發洩，最終導致其流產並閙離婚，建議事主「唔好為咗份工賠上家人性命」。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

打工仔隨傳隨到壓力大

一名打工仔周一（15日）在Facebook專頁「奴工處」匿名投稿，自稱是「差點賠上了家人性命之小薯」。他表示，今年轉新工作，初時新公司的副老闆、上司及主任都對他很好。惟近大半年公司為了追業績，不停送禮給他，還經常請吃飯，「話係答謝我一直為公司付出」。

樓主表示，起初收禮收得開心、食得安樂，但公司愈來愈過分，母親節都要他犧牲陪伴母親的時間，特意趕回公司製作計劃書，令父母感到不滿，「我爸媽都鬧我為咗份工竟然一年一次母親節都要俾埋公司」。

不但如此，即使是黑雨或八號風球，甚至是夜晚11點準備上床睡覺，只要收到上司的訊息，該名打工仔都要即刻回覆，「同埋收到上司指令就要即刻去完成，唔可以拖到返工嗰日先做」。

更多相關報道：亞抑鬱︱港男苦呻「日日唔開心」　因1原因引大批網民「圍剿」: 有邊個返工唔係咁? 【6大症狀自測職場抑鬱】

6大症狀自測職場抑鬱

台灣同伴心理諮商所所長余佳容曾在個人Facebook專頁發文，指出一上班就敏感易怒，情緒不穩，此類情況有可能是患上「職場抑鬱症」。她解釋，「職場抑鬱症」通常表現為長期處於高壓的工作環境中，導致情緒不穩定、情感疲憊、缺乏動力和興趣，以及出現失眠、注意力不集中、頭痛、胃痛等生理症狀。

她續指，「職場抑鬱症」本身並非抑鬱症的一個種類，診斷書上並不會有這個名稱出現，但可參考以下6項常見症狀，分析自己是否亦有職場抑鬱的傾向：

點擊圖片放大
+6
+5

因工作壓力大致妻子流產閙離婚

樓主續指，近日有個舊同事辭職，私下約他吃飯，並解釋辭職原因。該名男同事稱，因自己住在公司附近，就不停被人勞役，「甚至隨傳隨到，24小時on call」。而上司為了讓自己良心過得去，就以送禮物及請吃飯答謝，然後再繼續勞役該同事。

該名男同事透露，自己曾試過幾次發燒都要死撐返工，連廁所都沒得去，工作到夜晚10點才回家。之後因為壓力大、精神緊張，他經常回家向妻子發洩脾氣，還因長期忍小便而令身體出事。

最慘係佢老婆日日受佢脾氣，一直忍佢脾氣等佢收工返來，佢老婆最近都因為長期受佢脾氣，搞到意外流產，上司竟然唔俾佢請假去醫院探佢老婆，佢老婆因為咁同佢離婚。

最後該名男同事決定辭職，「趁仲未上去律師樓簽紙，打算挽救婚姻同身體」。他還勸諭樓主，

唔好為咗份工賠上咗家人性命，唔值得。

網民：你哋自己造成的

帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民直言，「老闆最愛玩PUA，俾小小甜頭你，就要你賣命，連份佣金比其他同事食埋都係『應份』，犧牲小我完成大我，又吾見佢自己犧牲吓」、「呢種工真係唔介意裸辭，早走早著」。

不過，有部分網民表示，這些都是自己選擇的後果，「其實，問題從來都唔喺老細度，喺奴工度」、「個同事忍尿係自己傻，聽個老細講唔去探老婆都係傻。老闆固然係仆街，但肯聽佢唔合理嘅指令都有責任」、「講真咁係你同事問題...家人重要定係份工重要...佢自己選咗份奴工...」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

職場文化｜返工時間母親撞車昏迷入院　打工仔即撲去醫院竟被罰曠工扣1日糧
11:47 2024/04/11
職場文化｜返工時間母親撞車昏迷入院　打工仔即撲去醫院竟被罰曠工扣1日糧
工作壓力｜打工仔壓力爆煲怒倒母親湯水　事後毅然作1決定修補母子情
18:18 2024/03/06
工作壓力｜打工仔壓力爆煲怒倒母親湯水　事後毅然作1決定修補母子情
【職場欺凌】打工仔自述多年被高層欺凌 患高血壓被醫生勸辭職保健康
17:33 2023/08/03
【職場欺凌】打工仔自述多年被高層欺凌 患高血壓被醫生勸辭職保健康

你可能感興趣

職場文化｜返工時間母親撞車昏迷入院　打工仔即撲去醫院竟被罰曠工扣1日糧
11:47 2024/04/11
職場文化｜返工時間母親撞車昏迷入院　打工仔即撲去醫院竟被罰曠工扣1日糧
工作壓力｜打工仔壓力爆煲怒倒母親湯水　事後毅然作1決定修補母子情
18:18 2024/03/06
工作壓力｜打工仔壓力爆煲怒倒母親湯水　事後毅然作1決定修補母子情
【職場欺凌】打工仔自述多年被高層欺凌 患高血壓被醫生勸辭職保健康
17:33 2023/08/03
【職場欺凌】打工仔自述多年被高層欺凌 患高血壓被醫生勸辭職保健康
健康問題 壓力 網絡熱話 職場文化

最高瀏覽

DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
急症室最長等候時間（07月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月17日 時間16:05）
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
DSE｜培正暖男狀元嘆父母犧牲大　感激爸媽帶飯慳錢供書教學
DSE｜培正暖男狀元嘆父母犧牲大　感激爸媽帶飯慳錢供書教學