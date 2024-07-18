千色Citistore夏日大激拼  指定店內及特價貨品享額外9折優惠； 小家電享額外95折優惠  迪士尼廚具低至2折起換購 

全綫千色Citistore由即日起至8月11日舉行夏日大激拼，最適合一家大細到千色Citistore掃貨！推廣期內多款廚具、夏日服飾、涼夏床品、電風扇等以特價發售，指定店內及特價貨品更可享額外9折優惠；指定小家電貨品可享額外95折優惠；另有大量游泳裝備以供選擇，準備夏天出門玩水的你，絕對不能錯過！火速去荃灣、元朗、馬鞍山、將軍澳或屯門店，將心水靚貨帶返屋企啦！

優惠1：低至2折換購美亞廚具X迪士尼Earthen系列

美亞廚具X迪士尼 Earthen系列於千色Citistore獨家登場，每件鍋具都有迪士尼粉絲最愛的米奇老鼠剪影，萬勿錯過！凡於千色Citistore、C生活、APITA及UNY購物淨值滿$50即可獲贈印花一枚，儲滿指定印花數量，即可憑低至2折換購多款廚具產品，CU APP會員更可尊享優惠價換購！

另外，於Citistore eShop及APITA UNY eShop購物淨值滿$250，亦可以換購美亞廚具X迪士尼Earthen系列產品一件，每單交易最多可換購產品一件。

印花派發︰即日起至2024年9月1日(日)

產品換購︰即日起至2024年9月8日(日)

以上活動受條款及細則約束。

優惠2：獨家發售雅芳婷卡通人物床上用品

印有可愛圖案的雅芳婷Hello Kitty及布甸狗床上用品於千色Citistore以優惠價獨家發售！得意可愛的床上用品有齊舒適枕、攬枕、床笠、枕袋、連心扣被袋套裝、抑菌卡通冷氣被，滿足你不同的需要。

- 舒適枕 (1個裝) / 枕套 (2個裝)，折實價$107.1 (原價$200)。

- 攬枕(中/大)，折實價$107.1/$179.1 (原價$240/$290)。

- 床笠、枕袋、連心扣被袋套裝(單人至加大)，折實價$485.1起 (原價$1,050起)。

- 抑菌卡通冷氣被(單人至加大)，折實價$296.1起 (原價$500起)。

優惠3：低至34折換購SNOOPY旅行用品

於千色Citistore購物每滿$300或以淨值$100即日之單一機印發票累積至$300即可憑低至34折換購 SNOOPY旅行用品！換購日期為即日起至9月30日。8月8日更加推旅行箱，一於帶住SNOOPY周圍飛啦！

優惠4：本地優質品牌 包羅你的衣、食、住、行

為你推介多個本地優質品牌，包括個人護理、生活用品、服飾、玩具及食品等，家居用品更低至半價再額外9折發售，包括雅蘭、SINOMAX等；以及低至75折再額外95折優惠等等，提升你的生活質素。

優惠5：均一價專區（$30/$50/$100/$200）

為了讓大家買得更盡興，千色Citistore更推出一系列均一價貨品，特設$30/$50/$100/$200均一價專區，指定貨品同樣可享額外9折優惠，帶給你大量精選靚貨，當中包括衣、食、住、行用品，例如卡通人物地毯、抽真空玻璃儲物瓶、鍛造鑄鋁黑色易潔26厘米煎鍋，部分更是日本製造，均一價專區一定能激發你的購物慾！

優惠6：夏日用品 6大心水推介

每日更推出不同精選折扣貨品，包括：

7月18日：TOSHIBA 20公升旋鈕式微波爐，折實價$595.6 (原價$738)。

7月19日：TOSHIBA MENU IQ 3.8公升氣炸鍋，折實價$796.1 (原價$988)。

7月26日：日本製 天馬五層深櫃桶收納櫃，折實價$575.1 (原價$1,399)。

7月28日：Sinomax 智慧美夢床褥（3呎至5呎），折實價$2,924.1起 (原價6,499起)，更送床褥保護墊。

8月3日：Bedder zleep 全方位護頸枕(荃灣．馬鞍山．屯門)，折實價$170.1 (原價$990)。

8月9日：日本製 三菱 五重過濾除鉛濾水器連濾芯套裝，折實價$596.6 (原價$1,096)。

更多夏日用品、精選靚貨，可參閱宣傳單張：bit.ly/3Wk4Onp

優惠7：EPS $15現金券大放送

現凡於千色Citistore以EPS購物淨值每滿$400 (或以$100或以上即日淨值之單一機印發票累積至$400)，即送千色Citistore HK$15現金券 (每次最多可換領現金券5張，下次以EPS購物每滿$100即可使用)。

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下載CU APP：https://bit.ly/3xEh5JV

千色Citistore夏日大激拼

推廣日期：由即日起至2024年8月11日

推廣地點：全綫千色Citistore



（特約）