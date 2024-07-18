食用安全｜44歲網紅食生蠔感染致命惡菌　住ICU達8日險死 女友搶救無效離世

【生蠔／感染／創傷弧菌／食肉菌/不治/黃金治療時間/】不少人愛食生蠔，但食用這類生食存在一定的食安風險！近日美國有名網紅拍片透露，他早前因為食生蠔，不慎感染惡菌，住院達12日險死；然而其女友遺憾地搶救無效，撒手人寰。

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網紅食生蠔感染惡菌險死

綜合外媒報道，美國44歲生活系YouTuber Billy LeBlanc於周日（14日）在其Instagram平台公佈噩耗，指其女友Natalie Clark不幸離世。Billy再於周二（16日）上載影片，親自解釋意外。他透露，7月初和Natalie食過生蠔後，隨即感到不適而入院，並住院達12日，當中有8日時間因昏迷而轉到加護病房。Billy表示，二人因食生蠔而不慎感染創傷弧菌（Vibrio Vulnificus），昏迷醒來後就得悉Natalie搶救無效離世，而自己亦昏迷多天險死。

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對於女友的意外離世，Billy感到非常悲傷，他承諾將會承擔起養育她兒子的責任。他在留言中寫下最後悼念：

我永遠都會記得我們總會如何一起迷路。我將永遠愛她並想念她。（希望大家能）確保安全，緊緊擁抱所愛的人，（因為你）永遠不知道甚麼時候會是最後一次見到他們。

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8大預防感染貼士

根據本港衞生署衞生防護中心資料，創傷弧菌是一種自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌，可經由食物或傷口造成感染，潛伏期一般為24至72小時；透過外露傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷，或進食生或未經煮熟的貝殼類海產（特別是從和暖海水中捕獲的蠔），均可感染創傷弧菌，而傷口感染可導致壞死性筋膜炎，即「食肉菌感染」。

針對因進食而感染的患者，通常會出現發燒、腹瀉、嘔吐、肚痛等徵狀，而如果患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱等。

何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士:

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24小時屬黃金治療時間

本港急症科專科醫生司徒敬豪曾受訪表示，創傷弧菌是食肉菌的一種，亦是常活於和暖海水的細菌，夏天在亞洲地區十分常見。若處理海鮮或在海中嬉水時不慎被生蠔、魚類等海產刺傷真皮，則有機會染上此菌，本港每年都會有1至2個病例。

司徒醫生續指，一旦感染創傷弧菌，患者有機會出現溶解筋膜、肌肉徵狀，該菌入血後更會引致敗血病，因此醫生往往要與時間競賽。在頭數小時內可用最強勁的抗生素醫治；若未能在24小時內殺菌，則需截肢保命。

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