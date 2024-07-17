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DSE｜追星煲劇跳KPOP無阻做狀元　姚臻怡：最重要是分配好時間

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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香港中國婦女會中學狀元姚臻怡曾搶飛看韓國男團RIIZE的演唱會。（受訪者提供）

愛追星、煲劇、跳KPOP舞都可以做狀元！香港中國婦女會中學首名DSE狀元姚臻怡，是一名「BRIIZE」，即韓國男團RIIZE的粉絲，不但曾搶飛看演唱會，亦會在溫習間隙，聽他們的歌放鬆緊張心情，現時更愛上跳KPOP舞和自學韓文，成功兼顧學業和興趣。而她想讀醫科的夢想更是受韓國醫療劇啟發。

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姚臻怡自小好學和自律，亦熱愛打排球和跳KPOP舞，近日更在學校45周年校慶綜藝晚會表演，可謂文武兼備。她指備試期間暫時放下跳舞興趣，每日專心花逾10小時溫習，但休息時也不忘聽偶像的歌曲，放鬆繃緊心情，「佢哋有比較溫和嘅歌，亦有high啲嘅歌，覺得緊張時會聽下，早前更看了他們6月在香港舉行嘅演唱會。」

如何在繁重學業中，兼顧興趣？她形容最重要是溫習時溫習，跳舞時跳舞，分配好時間。

醫療劇啟發夢想

披上白袍拯救病患是臻怡的夢想，除了認為是很有意義的工作，原來亦是在煲劇其期間受啟發。她稱升中後有追劇受韓國醫療劇，如《浪漫醫生金師傅》、《醫生耀漢》、《監獄醫生》等，並自此對從醫產生興趣，希望運用知識和技能回饋社會，盡力幫助他人。

放榜後鬆一口氣，臻怡將與家人食大餐慶祝，又計劃在大學開學前集中跳舞、學韓文，8月亦會跟家人一起到日本旅遊。

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記者：梁薾心

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