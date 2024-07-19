7月28日觀塘綫太子至何文田站暫停服務 善用MTR Mobile    計劃行程獲取最新資訊

港鐵觀塘綫太子至何文田四個站，7月28日（星期日）會暫停列車服務一日，以配合大型隧道資產更新工程，至於四個站的其他路綫包括荃灣綫和屯馬綫都會維持服務。為方便乘客，大家出門前記得用MTR Mobile應用程式計劃行程，並善用不同轉車站和替代鐵路綫，而過海乘客亦可乘搭其他路綫過海，一樣方便。

同時，港鐵透過九巴為大家提供免費巴士服務。當日，油麻地至何文田之間的8號綫巴士全程免費，乘客上車不用拍卡；而油麻地至黃埔之間的30X號巴士，乘客可以在指定的巴士站上車免費乘搭，無需拍卡。

▲ 出門前使用MTR Mobile的「行程指南」功能及早規劃行程，享受舒適旅程。

免費巴士往來油麻地、何文田及至黃埔區



當日觀塘綫來往太子、旺角、油麻地及何文田站的列車會暫停服務，乘客可乘搭荃灣綫往來旺角及油麻地站，或者乘搭屯馬綫到何文田站。港鐵表示，觀塘綫其他路段即調景嶺至太子及何文田至黃埔站，以及其他鐵路綫均維持正常列車服務。

太子站當日會成為觀塘綫及荃灣綫的唯一轉車站，港鐵預計，當日部分車站包括太子站乘客會較多，乘客可使用其他轉車站，旅程會較舒適及容易掌握車程時間。

▲ 7 月 28 日觀塘綫來往太子、旺角、油麻地及何文田站的列車會暫停服務，乘客可乘搭荃灣綫往來旺角及油麻地站，或者乘搭屯馬綫到何文田站。

港鐵當日會透過九巴提供免費巴士服務。當日來往油麻地與何文田的8號綫巴士全程免費，途徑紅磡、黃埔、何文田、油麻地和佐敦，接載市民往返各區，乘客上車不用拍卡；而來往油麻地與黃埔的30X號巴士，乘客於指定巴士站上車免費，包括黃埔花園總站、紅磡南道、油麻地文明里，以及德民街等，無需拍卡。

▲ 港鐵透過九巴提供免費巴士服務。

多渠道發放相關資訊



為保障安全，當日觀塘綫太子至何文田站的電力區間需要隔電，因此不能提供列車服務。港鐵預計可於28小時完成工程，預計7月29日頭班車開始觀塘綫恢復正常服務。

多個港鐵站包括轉車站及旅客常到的車站，已經張貼大型海報，港鐵亦會透過不同渠道，包括MTR Mobile、港鐵網頁、香港Go搭港鐵小程序、車站和車廂廣播、香港以及内地的社交媒體等，持續發放關於7月28日的列車服務資訊。

▲ 多個港鐵站包括轉車站及旅客常到的車站已張貼大型海報，發放關於7月28日的列車服務資訊。

大型工程更新隧道内超過50 個金屬吊架

觀塘綫開通超過40年，今次隧道大型資產更新工程，主要更換近油麻地站交叉渡綫隧道内超過50個由通車使用至今的金屬吊架。港鐵表示，雖然吊架運作良好，不過考慮到資產周期及營運狀況，有必要全面更換。

今次工程位置獨特而且工序複雜，交叉渡綫頂部高達約7米，比一般隧道更高，需要隔離、遷移及重置吊架下面的電纜、架空天綫及組件，才能拆除及安裝新吊架，需時較長，亦不能分階段進行。港鐵團隊經反覆研究及周詳計劃後，決定一次過更換超過50個吊架。

▲ 港鐵將於7月28日在觀塘綫進行隧道大型資產更新工程。

（特約）