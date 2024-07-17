周華健出活動跌倒養傷2個月　混血兒子代報平安：他還不錯

▲ 周華健囝囝透露父親情況！

台灣歌手周華健5月份亮相內地活動時，由於地面濕滑致重摔在地，當時周華健表情痛苦，要由工作人員攙扶離去。

其混血兒子周厚安昨日（7月16）現身新戲《聽海湧》媒體茶敘，席間被問及爸爸的身體狀況，周厚安透露爸爸情況良好：「他還不錯，狀況越來越好。」

周厚安在新戲飾演澳洲檢察官，有審判主角的沉重戲份，他坦言深深被「新海三兄弟」那份情宜打動。

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周華健父子愛傾心事

另外，亦令周厚安想起遠在美國的妹妹，因而致電妹妹，但對方沒接，他只好留言，當時更邊說邊哭。他說：「直接將情緒全都宣洩出來，眼淚就飆出來」，其後他跟妹妹解釋：「沒事、沒事！只是拍戲很久想到妳。」妹妹被嚇到趕快回電，兄妹二人聊了1個多小時。

說起家人，原來周厚安愛跟爸爸周華健聊心事，「我蠻常去爸媽家吃飯，以前比較會哭，我爸也有在我面前哭過」。

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