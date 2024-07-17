灣仔書展｜排頭位市民料花千元買心儀著作　有書商推內地旅遊書迎北上熱潮

▲ （王韻青攝）

香港書展今日（17日）起一連7日舉行，有不少家長帶同子女到場買書，有到場的市民稱今年人流較往年少。為迎合港人北上消費的熱潮，有書商推出內地旅遊書；亦有書商擔心北上消費、港人外遊及惡劣天氣影響銷情，已針對內地書迷做推廣，冀爭取他們入場買書，預期今年生意額與去年持平。

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一年一度的書展在灣仔會展舉行，早上10時開門前已有超過一百人輪候入場。連續12年排頭位的杜先生指，凌晨5時開始排隊，今年預計花費1,000多元，希望買到心儀作者的最新著作。另有市民稱今年書展的人流較淡靜，估計與大量港人北上消費有關。

今屆書展以「影視文學」為年度主題，展區展出了近期賣座電影《九龍城寨之圍城》的小說原著和昔日「九龍城寨」的模型。有曾到訪城寨的市民為了緬懷舊日回憶而入場，「這裡有很多回憶，小時候在這裡大、走來走去」，希望未來書展可以懷舊為主題，讓年輕人認識更多香港歷史。

每年書展不乏帶同子女入場買書的家長，家長陳先生今年第一次帶就讀小學的女兒到書展，希望培養其閱讀習慣。而何太趁學校活動，陪兒子選購課外書，認為在書展購買會較外面的書局便宜。

因應市民北上消費熱潮，有書商特意推出內地旅遊書，負責人黃先生指接獲大量讀者查詢何時出版內地路線的旅遊書，因此籌備了約3個月，趕及在書展推出。

商務印書館副總經理吳小燕稱，北上消費或影響生意，有在內地市場進行推廣，「有做書推介的直播，針對內地讀者，同步有港人北上，亦希望有內地人來港參加書展」，期望今年生意額與去年持平。

今年書展，成人票價30元，與往年一樣；中午12時前入場，成人與小童票價一樣、只需10元。3歲或以下、65歲或以上長者免費入場。

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