夏日咖啡男友｜驚爆五角戀首輪CP極速甩拖　脫衣舞者中途離開節目

▲ 尤薩克終於鼓起勇氣向心儀對象和人表明心跡，卻竟突然中途離開節目。（Netflix劇照）

Netflix首部男男戀愛真人騷《夏日咖啡男友》首播後引來廣泛迥響，9位參加者旋即被起底，部分人的Instagram追蹤者更急升十倍。

餓足觀眾一星期，節目第4至6集昨日（7月16日）終於上架，劇情竟然峰迴路轉，出現複雜到爆的五角戀，更有人中途離開節目，新成員加入再掀關係暗湧！

>>>以下內容含劇透：

第一對CP配對失敗

短短3集，部分參加者已有心儀對象，而最年輕的參加者小戴和俊亦已火速成功配對，更單獨外出約會。本身二人已因性格、愛情觀和童年往事使了解過程波折重重。但單獨約會後俊竟性情大變，突然大部分時間都抗拒小戴的所有接觸，對他不瞅不睬。但偶爾又會突然做些親密舉動，如躺在小戴大腿，令觀眾不明所以。

▲ 俊對小戴的心意未明，相當矛盾。（Netflix劇照）

搞足一輪，原來並非耍花槍。最後俊選擇與小戴攤牌，認為彼此的能量不一致，小戴過份熱情活潑的性格反而令俊吃不消，最終二人和平決定做回普通朋友，不再嘗試發展，短短3集極速配對再甩拖。

驚現複雜五角戀

首三集鏡頭甚少的主廚和人以陽光笑容及高超廚藝擄獲一眾觀眾的心，於4至6集終於回歸的他亦成為人氣王。新加入的Alan、脫衣舞者尤薩克、模特兒和太3人均表示對他有好感，令和太陷入選擇困難。

▲ Alan及和人成為第二對成功配對的CP，可單獨於溫泉酒店留宿一晚。（Netflix劇照）

為推進關係發展，節目組刻意安排二人單獨出遊的任務，成功配對者可到溫泉酒店過夜一晚。手握3個人選的和太自然成為被爭奪的對象，最終由Alan勝出。

由共住小屋變成二人世界，二人的互動亦變得大膽。Alan較開放且喜歡身體接觸的性格令和太大扣分，和太認為自己還未準備好與他相處，經思考過後，更直接向Alan表示現今階段只適合當朋友。

以為Alan、尤薩克、和太、和人4角戀已經夠複雜，但原來於節目稍為年長的台灣造型師彥晴心繫模特兒和太，令這段多角戀變得更加複雜。即使已向和太表明心跡，和太無落閘拒絕，卻一心只想向和人示好，使二人的感情陷入膠著狀態。

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一人中途離開節目

節目成員經常因公事缺席活動，部分人本來已經聚少離多，短短6集竟迎來中途離場。與外表成強烈對比，內向寡言的脫衣舞者尤薩克原本是大家的理想對象，卻因距離感太強，難以與他人建立關係。縱使他對和太有好感，亦因太內向而錯失許多機會。

最後終於成功邀得和人一同營運咖啡車，而和人剛好正值與Alan發展失意之際，本是尤薩克的好時機，他卻宣佈當日需離開共住小屋，令眾人大感，聲淚俱下送別。

▲ 尤薩克，36歲，脫衣舞者。（Instagram @saksaksaksack）

新成員加入關係起暗湧

有人離開有人來，尤薩克離開後又一陽光小鮮肉IKUO進場，其樂天性格一加入便引起眾人注意，其中最受吸引的便是本來與俊成功配對的小戴。與俊溝通後決定當回普通朋友的小戴，於野餐途中積極與IKUO發展，本來一切正常，豈料事端又再出現。

面對小戴發展新關係，模稜兩可的俊突然又有醋意，憤怒寫滿臉上。令觀眾更不解的是，既是俊先忽冷忽熱，亦是他提議不再與小戴發展，情緒大起大落卻原因不明，究竟之後俊與小戴的發展會是因波折而重修舊好，抑使激發一場爭奪小戴的大戰？留待下星期節目揭曉。

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