星二代｜曾患失語症兒子不用溫書DSE奪5*　張崇德終理解兒子：每個人是獨特

▲ 張崇德兒子張日希是應屆的DSE考生，並在其中一科考獲佳績，作為父親的張崇德難掩喜悅，立即在IG出帖報喜。

【DSE/星二代/星二代放榜】7月17日是2024年DSE放榜的大日子，有人歡喜有人愁。張崇德與劉美娟的二兒子張日希是應屆DSE考生，張崇德分享兒子的DSE成績，並指其中一科考獲5*佳績，作為父親的張崇德難掩喜悅，立即在IG出帖報喜，

Everybody is different！（每個人都是獨特的）

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兒子考試前不怎溫書：再讀就會唔識

張崇德在IG上貼出了兒子的DSE成績單部份截圖，排第一疑似是中文科考獲5*的成績，令張崇德感到非常驚喜。事緣，這數個月來他看到兒子整天在看電影，沒有怎樣溫習，於是勸戒兒子多專注讀書，但是兒子則回答，

識晒，不用溫的了！

張崇德對兒子的態度感到非常懷疑，因為他認為多讀書無壞，但是兒子卻有自己一套的溫書法，

再讀就會唔識！

張崇德透露，這樣的對話已經重複出現很多次，不過對兒子奈何不了，所以抱著半信半疑的態度接受。

放榜奪佳績向爸爸證明：Everybody is different！

到了放榜日，兒子終於用事實向爸爸證明自己的方法是對的，除了令張崇德感到極之開心外，也忍不住大呼「 Everybody is different！」承認每個人是不同的，只需尋找到合適自己的方法，就可以了。

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一對子女曾患「選擇性失語症」現已康復

二兒子張日希是一名低調的星二代，較少於父母兩人的社交平台出現，最近的一次曝光是今年5月由母親劉美娟於IG上發的一張合照，當時張日希與母親到新加坡欣賞音樂劇，從相中可見他長高不少，比媽媽高出半個頭，兩人更挽手合照，非常溫馨。

其實，張崇德與劉美娟共育有三名孩子，大兒子於出生後不幸夭折死亡，後來再誕一對子女被證實患有「選擇性失語症」，在學校一直不出聲，甚至連簡單一句「yes」也說不出，因此常被人誤會為無禮貌。而兒子的病情較嚴重，曾被診斷為高智商的他，在學校只能靠文字、點頭來跟別人溝通，6年來在學校如同啞巴，但他在家是可以正常生活和說話。

為此，夫婦兩人投放更多的時間專注及關心孩子的成長，因此聯絡美國醫生，兩人更閱讀相關書籍，最後經兩夫妻悉心照顧下，一對子女現已康復。

阿Kay謝安琪留言恭喜

帖文一出，連阿Kay謝安琪也忍不住留言「恭喜恭喜」，其他網友也替張崇德感到開心，「開心過自己攞好成績，恭喜恭喜」、「好勁喎！」；亦有網友指出做父母有時不用太擔心，可以放手讓孩子自己發揮，「Dr. Cheung要學習放手喇」、「再塞額外記憶入個腦會攪亂左舊記憶，應該係咁理解。」

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