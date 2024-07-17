東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床

▲ 「新何太」安慰何伯表示改嫁是很平常的事。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴被細女將聯名戶口450萬元取走而人氣急升，何伯夫婦成名後，不斷夫妻檔開直播。

可是在《東張西望》首次受訪時表現得小鳥依人的「新何太」，現在態度與以前大不同，不時在直播中嘲諷丈夫。在最近的直播之中，有網民提意「新何太」可以離婚改嫁美國，過往表示無論如何也要照顧何伯的「新何太」竟欣同意網民的提議。

東張西望何伯丨「新何太」直播當眾打罵何伯 早前曾稱丈夫微絲血管爆裂

▲ 何伯與「新何太」因上《東張西望》受訪成名。

東張西望何伯丨不滿仍未取回450萬

「新何太」用普通話說：「你們其中有一個人說，讓我帶婆婆、兒子去嫁。如果未來的老公不嫌棄我帶老公、帶兒子，那我也是會的。那很好，以後我少請一個管家，讓我現在的老公當我們的管家。」

此時鏡頭外的何伯發出聲音，「新何太」笑說：「你都識聽呀？」然後何伯甚激動地說：「你估我唔識聽呀？」於是她稱：「你沒錢我能帶你出國嘛。」何伯稱：「會攞返返嚟㗎嘛！」

可是此時本來笑笑口的「新何太」竟臉色一沉：「你攞返返嚟先算啦！」似乎對何伯仍未取回450萬元十分不滿，更揚言如果何伯沒錢的話，將來亦無法繼續照顧對方。

東張西望何伯丨「新何太」直播當眾打罵何伯 早前曾稱丈夫微絲血管爆裂

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東張西望何伯丨「新何太」指改嫁很平常

此時，鏡頭外何伯似在哭泣，「新何太」終於肯「安慰」丈夫，說道：「你唔好喊啦！你冇能力就要認㗎啦！」何伯回答：「你知唔知我個心有幾痛！我以為搵到個真心對我嘅老婆。」

「新何太」回答指：「如果有辦法，邊使離婚、改嫁呀！」更「安撫」何伯稱改嫁是很常見的事，並表示：「我唔想你死咋！如果筆錢人哋做咗手腳攞唔返呢？我咪即係救咗你囉！第時你咪留喺我哋身邊做管家囉，幫我哋掃吓花園，切吓生果，好似你而家咁樣囉！」

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東張西望何伯丨何伯不想被派帽

可是何伯不滿地說：「我睇住個老婆同人上床，我幾難頂呀？」思想甚開放的「新何太」卻回答說：「如果人哋娶我嗰個睇得開呢？人哋美國生活嘅人開通呢？」

何伯再言：「人哋話：『呢個好女人嚟㗎咩？』我冇晒面㗎啦！」於是「新何太」再安慰說：「我唔好就唔會帶住你去嫁啦！」看來「新何太」思想的確十分「超前」。

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