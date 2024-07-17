反黑英雄丨傅嘉莉孭足譚淑瑩成晚上落斜路　Kelly搞到兩隻腳趾公甩甲

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月16日）劇情焦點之一是傅嘉莉（Kelly）飾演的珊珊。眼見老公國威（張頴康飾）為幫外母（潘芳芳飾）還巨債備受龐大經濟壓力，自覺有責兼愧對老公的珊珊不斷向老公撒嬌要求外出工作。

結果機緣巧合下，珊珊在髮型屋任職髮型助理，由於工作認真兼意外救了VIP林太（譚淑瑩飾），事業似乎相當有起色。

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▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨傅嘉莉一絲不苟

昨晚《反黑英雄》內，其實不少細節位均能看到Kelly的專業，首先在劇中負責幫林太洗頭的Kelly，全程手勢純熟，她受訪時坦言因拍攝場地是真髮型屋，故特意早到現場向相關員工學藝，更學完即拍：「我都唔可以太叻，因為都係講我啱啱學，拍嗰陣都驚啲水彈到對手塊面，雖然唔係咁易，但都好好玩，呢個亦係做演員好玩嘅地方。」

談到昨晚營救林太時，足足孭對方走大半條斜路，Kelly笑言雖然該場戲眼看是很短（約50秒），但實質卻拍了一整個晚上，說：「嗰場 戲真係唔容易，第一始終係斜路，孭住對手都拍自己大意會跌親人，所以拍之前拉晒筋，拍嗰時亦都責行馬。其實淨係呢場戲都拍咗成晚，我來來回回都唔知行咗幾多次。」

▲ 《反黑英雄》

她續稱：「另外孭對手上身都係難，每次都要喺啲位置比較低嘅樓梯級畀佢上，上完之後再行番去中間位先開始拍；亦試過直情唔落地等，因為落咗地再上返去好麻煩，都試過孭住對手（林太）幾分鐘等Roll機，真係幾攰。仲要有個鏡頭講我有少少跣腳，拍嗰時我又係好驚跌親林太。同埋拍嗰日好凍，大概11度左右，我又唔著得褸，因為要連戲，好彩行嚟行去就冇咁難過。」

Kelly又補充指，當晚穿的鞋子由於不太合適，故經歷了一晚來來回回後兩隻腳趾公驚現甩甲情況，聽到都痛。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨要靚唔好懶

以往拍劇大部分都是艷光四射的Kelly，這次不但洗盡鉛華飾演貪靚師奶仔，很多居家戲份為求逼真更爽性素顏上陣，對此Kelly笑言：「因為我好鍾意做戲，角色需要點我就會點，唔會諗傅嘉莉會點諗，主要都係想觀眾睇時投入到多啲。」

由於家居服大多短身又貼身，昨晚一幕「海棠春睡」家居戲即將Kelly美好身段表露無遺。

▲ 《反黑英雄》

問到Kelly Keep弗之道，大方分享表示最緊要勤力：「我呢幾年主要留喺屋企跟網上啲片做運動，我覺得女仔唔需要做好多器械，做有氧同郁動吓都夠，每日做20分鐘左右其實都好夠，都爆晒汗。」

然後，她再稱；「同埋唔好懶，要多啲做保養、磨砂同敷Mask，我拍劇時我日日都敷Mask，就算得好少時間瞓，我都會爭取喺沖涼時間敷，我試過利用埋洗頭嘅時間浸腳，盡量偷時間去做保養。」

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