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DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

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黃卓媚是裘錦秋中學（屯門）應屆畢業生，DSE考獲好成績。

【DSE/ＤSE2024/文憑試放榜/DSE放榜/中學文憑試/7月17日放榜/裘錦秋中學（屯門）】黃卓媚是裘錦秋中學（屯門）應屆畢業生，卓媚曾經因社交原因而經常缺課，甚至成為教育局缺課組的個案，輾轉間來到「屯裘」就讀。在學校的鼓勵和老師的悉心栽培下，她成為青苗學界十大進步生，勇奪明日之星奬學金，在校園內閃耀發光。2024年中學文憑試剛放榜，她考獲不錯的成績，對於來年大學生活，充滿期待。

卓媚回望自己的中學生涯：「我覺得自己以往是一隻刺蝟，總是豎起身上的刺，讓人無法輕易親近，雖然孤獨，卻是保護自己的唯一方法。不過，現在的尖刺，已經不見了。」使她走出黑暗的最大的原因，莫過於在學校裏老師的陪伴。在新環境中，她聽到的不再是否定與嘲諷，而是老師們的鼓勵。她建漸漸立自信，結識一班良朋知己之餘，更成為一位百份百考勤的三好學生。

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

在老師鼓勵下，卓媚更開拓她的音樂夢。除了成為學校的步操樂隊外，她更學習古箏、大提琴。這些機會都讓卓媚發揮個人潛能，開拓自信人生。她所參與的桌遊比賽和「Co-Creat Smart Park Challenge」均獲得佳績，可謂多才多藝。

面對未來，卓媚滿懷希望。「屯裘」師長的關愛與支持徹底改變了一位學子的人生。放榜時，卓媚欣然地說：「我已盡全力做最好準備，今天收到的成績喜出望外，感謝沿途陪伴我走過高山低谷的各位。」卓媚寄語全港所有學生，只要永不言敗，每個人都可以超越自身限制，迎來「明媚春天」。

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成功自重「新」開始

潭思瑶為裘錦秋中學（屯門）應屆畢業生。她在2024年中學文憑試成績不俗，更在中文科考獲5*，希望修讀與醫護相關的學士課程，日後服務市民，貢獻社會。

打從數年前，思瑶從內地來到香港，要面對的不僅是陌生的學習環境，還有語言文化的差異。剛開始，作為新移民的她感到十分不安。幸好，她得到學校的支持和老師無微不至的關懷，漸漸克服內心恐懼，並在學業上有所提升。

思瑶回顧初到香港時的困惑：「我對一切都感到很陌生，加上我的粵語不流利，不懂得如何與同學溝通。我常常因此而感到焦慮。」她感恩學校沒有讓她孤單面對這些挑戰，反而讓透過課外活動去破冰，融入新環境。

除此之外，英語是思瑶所面對的另一挑戰。作為新移民，當時她的英語基礎薄弱，學校特別為英語稍遜的學生安排補課。老師亦會陪伴他們左右，一個起閱讀英文材料，逐步提升英語水平。思瑶憶述：「我十分感謝老師的幫助，讓我找到適合自己的學習方法。如果沒有校長和老師的鼓勵和支持，我不可能有今天的成就。」

思瑶的故事是一個糅合成長、學習和勇氣的人生旅程。她的經歷告訴我們，即使面臨語言文化和英語的雙重難關，在師長的支持和個人努力下，每位學生定可在新環境之中找到屬於自己的成功大道。

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