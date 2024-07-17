腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍

▲ 台灣一名7旬婦人吃保健品時忽略1件事，結果導致患上第4期慢性腎衰竭。

【保健品／糖尿病／腎衰竭／慢性腎衰竭／慢性病／長期病】不少人都有吃保健品補充營養的習慣，然而挑選時需小心，否則隨時弄巧成拙。台灣有醫生分享病例，指一名7旬婦人因為吃保健品時忽略一件事，結果導致腎功能在5年內急劇惡化，確診腎衰竭第4期。

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台灣腎臟科醫生洪永祥近日在其個人Facebook專頁發文分享病例，表示該名婦人本身確診糖尿病5年，但腎功能卻已惡化到變成慢性腎衰竭4期，並出現嚴重蛋白尿、疲勞、貧血等症狀。他解釋，一般糖尿病患者大約會在確診後15年左右，開始出現微白蛋白尿腎病變，代表病情開始造成腎臟受損，再演變成尿毒症則通常需要25至30年，因此婦人的情況並不尋常，一定有其他因素導致病情加重。

經過問診，才發現原來婦人認為西藥會傷腎，並因此沒有按時服藥；然而與此同時，她對保健品卻非常有信心，甚至同時服用多達10幾款產品，女兒曾勸她不要亂吃，但也無功而返。洪永祥形容那些產品五花八門，部分產品標籤甚至標示了5、60種成分，當中包括不少食物添加劑，且都是高磷和高鉀的保健產品。

他就強調，患有腎病的人士在飲食上限制較多，平時需以低磷、低鉀及低蛋白為主，若想吃保健品，亦應該挑選專門針對慢性腎衰竭病人的產品。之後，洪永祥為婦人處方了一些保護腎臟的藥物，請對方務必按指示服用，並停止食用所有保健品。婦人遵從其要求，接受治療3個月後，病情有所改善，腎功能成功從腎衰竭第4期恢復至第3期的程度。

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10大傷腎惡習

此外，洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

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