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龍婷激吻丨與龍婷純友誼Hello Kiss　丘亞葵突然清空社交網避風頭

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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丘亞葵突然清空社交網。

憑參加《中年好聲音》而人氣急升的龍婷，日前有報道指龍婷與資深演唱會製作人﹑現年65歲的丘亞葵約會，更被拍到在車廂內激咀。

澄清只是Hello Kiss

不過事後丘亞葵澄清與龍婷沒有激咀，只是朋友式的Hello Kiss，錫了一啖面頰而已，並指與太太結婚多年，亦已跟太太解釋清楚。

之後，TVB Music Group Limited向傳媒發出聲明，澄清龍婷與丘亞葵之間純屬友誼，所提及的情況完全是由於拍攝角度所致的誤解。

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丘亞葵社交網清空

事件引起全城關注，丘亞葵太太亦被曝光，成為新聞人物的丘亞葵今日（17日）已將社交平台清空，僅得朋友可看到，似乎想避風頭。

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