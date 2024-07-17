親子好去處｜南豐紗廠設理財教育體驗館　內設虛擬實景互動遊戲讓小朋友「玩住學」理財

▲ 家長亦可選擇與子女到荃灣南豐紗廠，參觀投委會理財教育體驗館。館內設有沉浸式虛擬實景互動遊戲，讓小朋友「玩住學」理財。透過「買餸」、「打怪獸」、「搵騙徒」等輕鬆有趣的題材，引導小朋友認識及建立正確的理財觀念和消費態度。

暑假臨近，不少家長都會趁着悠長假期帶子女親子旅行，來一趟本地遊或到外地走走，為他們帶來課堂以外的體驗。家長可藉親子旅遊期間向子女傳遞理財教育，利用由投資者及理財教育委員會（投委會）設計的「我的旅行遊記」，引導子女認識金錢、培養良好的消費態度和理財習慣。

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出發前，家長不妨與子女一起為行程訂立預算，令他們明白旅行會有各項支出。家長可以請孩子在遊記內列出使費預算，並按照預算編排行程。在旅程期間，子女可以收集旅程中的消費單據或景點門票，在遊記中記錄開支。透過共同製作獨一無二的旅行遊記，一方面能記錄珍貴的旅行回憶，另一方面引導子女在互動學習的過程中，學習制定預算，檢視使費有沒有超出預算，應用「量入為出」等理財概念。

家長亦可參考以下貼士，把理財教育融入旅程，增添學習趣味，讓小朋友更易實踐所學！

• 在旅途中好好保管個人財物，例如在離開景點或餐廳前要先檢查物品。

• 提醒孩子在購物時分辨「需要」及「想要」。

• 請孩子出一部分的零用錢來買小禮品給自己、朋友或老師，記得要先訂立清單，再按預算貨比三家格價。

• 向孩子展示並介紹目的地的貨幣，較年長的孩子則可引導他們簡單換算港元及當地貨幣。

多款虛擬實景互動遊戲玩住學理財

本地親子好去處方面，家長亦可選擇與子女到荃灣南豐紗廠，參觀投委會理財教育體驗館。館內設有沉浸式虛擬實景互動遊戲，讓小朋友「玩住學」理財。透過「買餸」、「打怪獸」、「搵騙徒」等輕鬆有趣的題材，引導小朋友認識及建立正確的理財觀念和消費態度。

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