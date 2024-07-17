DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分

【DSE/放榜/鍾柔美/詹天文/After Class】今日（7月17日）是DSE考生放榜的大日子，女團After Class兩位成員Yumi鍾柔美以及詹天文Windy均是本屆DSE考生，二人收到放榜紙後跟TOPick分享感受！

Windy成績比預期理想

詹天文Windy坦言今日收到成績單一刻，第一個反應是開心到喊，她說：「呢幾個月來的壓力有種釋放的感覺，其實係有少少忐忑，有更多的是興奮和激動，睇番成績表，有幾科成績分比預期高少少，我係覺得開心和感恩，自己對呢個成績表感到滿意，當然係可以做得更加好啦。」

問到揀科方面的心水，Windy說：「我會揀番音樂或許music business，都想在音樂上深造，可能大家覺得我會Berklee（伯克利音樂學院），但看到今天的成績，我反而有更多的選擇以及學校作挑選。」

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Yumi：我會努力做到100分

另一成員鍾柔美Yumi表示終於放榜，心情也好多了，她說：「呢幾日自己有少少壓力，又好緊張，但是我都跟自己說，無論成績如何都要保持平常心啦，結果係可接受，依家忙住揀大學以及自己想讀的科目。」

最後，Yumi感謝粉絲之關心：「我想跟大家說聲，不需要擔心，自己終於拎到成績表，等了這日好耐架啦，希望一切順利，我會繼續做好自己，做到100分。」

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