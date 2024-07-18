KO失眠︱全球15%人慢性失眠「低頭族」恐誘發頭痛腦退化　中醫教3招改善姿勢KO失眠

▲ 全球15%人患慢性失眠！「低頭族」恐誘發頭痛腦退化，中醫教3招改善姿勢KO失眠。

【失眠／頭痛／筋骨／低頭族／頸椎前傾／腦缺氧／黃天賜／中醫】失眠是都市人耳熟能詳的健康問題。本港註冊中醫師黃天賜指出，臨床上改善失眠，是所有疾病康復治療必須的健康指標。而都市人常低頭看手機的習慣，導致頸項前傾，引發頭痛、失眠等一系列問題。醫師分享3大重點，幫助改善頸椎前傾，進而解決失眠問題，大家不妨參照。

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黃醫師指出，睡眠是人體各項功能進入休養生息的狀態，有如在晚上為手機充電，為次日的能量作出準備；正如中醫第一本經典醫書《黃帝內經》強調，人體各個器官功能的旺盛與衰退都遵循著自然的日周期和年季周期。

失眠的發病原因很多，臨床上早期失眠患者的表現：疲倦早期失眠患者的表現,確實與氣血不足有密切關係。雖然世界各地的專家及藥廠的論述各有見地，坊間亦眾說紛紜，市面上改善失眠問題的藥物亦多如繁星，但基於世衛的統計，全球約有 10-15% 的人患有慢性失眠問題，由此可見現今的醫藥對治療失眠仍存在局限性。

黃天賜教授認為：宇宙萬物的發展，必有其「過程」，臨床上常見患者的表現是精神緊張、面色無華、和伴有頸肩疲勞、頭痛等，這些表現都是氣血不足的症狀。患者可能長期依賴一些鎮靜藥、抗焦慮的藥物、或褪黑素藥物，這些藥物對血氣不足，或腦部疲勞缺氧有關。失眠的「病位」在腦部，屬中醫「髓海」範疇。失眠的常見併發症有：

病在淺表：例如皮膚乾燥、痤瘡、眼乾澀、口乾，皮膚敏感等。

免疫力低下︰長期睡眠不足會降低身體抵抗力，提高感染風險。

呼吸系統疾病︰睡眠不足會降低肺功能，增加呼吸系統疾病的風險。

眼病︰睡眠不足可能引發眼睛疲勞、乾澀等問題。

月事失調︰睡眠障礙會影響女性內分泌平衡，導致月經失調。

臨床上常見失眠患者伴有不同程度的頭痛、頸緊膊痛等症狀，大多數與長期使用電子產品的習慣，導致頸部前傾的骨傷科問題，進而令頸部血管受到壓迫，引起頸部肌肉痙攣，刺激周圍的神經纖維，引發頭痛、偏頭痛，久而久之會誘發失眠的症狀。

「健頸操」+3招改善姿勢

中醫骨傷科重視「氣血」和「筋骨」的關係，並早在數千年前已提出「骨正筋柔，氣血以流」的治療理念，即通過調理筋骨的病理來治療疾病，即筋骨的健康狀態對於人體整體的氣血平衡很關鍵。頸項前傾會影響頸椎受壓，阻礙頸肩部的血液供應，導致腦部缺氧、頭痛、失眠等，這正體現了中醫「氣血以流」的重要性。人體生理構成與筋脈骨肉的功能和關係如下︰

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解決失眠123

1. 未病先防

改善腦部的氣血循環由源頭管理頸部的工作姿勢開始，才能改善頸椎前傾，和改善供應腦部血管被擠壓，影響腦部的正常的血氧供應，從而減低誘發失眠和各種常見的都市疾病，例如頭痛、失眠、頸椎病、鼻鼾、記憶力下降、目無所視、腦轉耳鳴、疲憊嗜睡等髓海不足的徵兆。

2. 既病防變

「脈為營」，透過改善頸部和腦部的血液循環，可以改善腦部代謝廢物累積的惡性循環，並可以預防腦部因缺氧導致腦功能提早衰退。同時，防止腦部因血液流量不足而令記憶力和免疫力提早衰退、出現常見的老人痴呆症、柏金遜症和中風的風險。

3. 治則

失眠的治則是「骨正筋柔、氣血以流」，以下人體生理結構的骨骼、肌筋和血脈的功能關係：

- 骨為幹：骨骼的形成，為身體和肌肉、器官組織提供支撐。

- 脈為營：血脈系統的建立，為全身器官組織補充營養和代謝廢物疏泄。

- 筋為剛：筋是將肌肉的力量傳遞到骨骼上，使肢體得以活動。

- 肉為牆：肌肉支撐著皮膚，是器官的保護牆，防外物入侵。肌肉通過收縮和舒張來產生運動，和參與身體所有器官的功能活動，如：連結骨骼的骨骼肌主宰身體的活動功能，主宰呼吸連繫胸廓的呼吸肌，負責胃腸道蠕動、食道和氣管的平滑肌，和負責血液循環的心臟肌。

▲ 註冊中醫師黃天賜。

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