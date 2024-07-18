  • 27°C
香港時間 : 2024718日 (四) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

KO失眠︱全球15%人慢性失眠「低頭族」恐誘發頭痛腦退化　中醫教3招改善姿勢KO失眠

醫健人物

撰文： 註冊中醫師 黃天賜

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全球15%人患慢性失眠！「低頭族」恐誘發頭痛腦退化，中醫教3招改善姿勢KO失眠。

【失眠／頭痛／筋骨／低頭族／頸椎前傾／腦缺氧／黃天賜／中醫】失眠是都市人耳熟能詳的健康問題。本港註冊中醫師黃天賜指出，臨床上改善失眠，是所有疾病康復治療必須的健康指標。而都市人常低頭看手機的習慣，導致頸項前傾，引發頭痛、失眠等一系列問題。醫師分享3大重點，幫助改善頸椎前傾，進而解決失眠問題，大家不妨參照。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

黃醫師指出，睡眠是人體各項功能進入休養生息的狀態，有如在晚上為手機充電，為次日的能量作出準備；正如中醫第一本經典醫書《黃帝內經》強調，人體各個器官功能的旺盛與衰退都遵循著自然的日周期和年季周期。

失眠的發病原因很多，臨床上早期失眠患者的表現：疲倦早期失眠患者的表現,確實與氣血不足有密切關係。雖然世界各地的專家及藥廠的論述各有見地，坊間亦眾說紛紜，市面上改善失眠問題的藥物亦多如繁星，但基於世衛的統計，全球約有 10-15% 的人患有慢性失眠問題，由此可見現今的醫藥對治療失眠仍存在局限性。

黃天賜教授認為：宇宙萬物的發展，必有其「過程」，臨床上常見患者的表現是精神緊張、面色無華、和伴有頸肩疲勞、頭痛等，這些表現都是氣血不足的症狀。患者可能長期依賴一些鎮靜藥、抗焦慮的藥物、或褪黑素藥物，這些藥物對血氣不足，或腦部疲勞缺氧有關。失眠的「病位」在腦部，屬中醫「髓海」範疇。失眠的常見併發症有：

  • 病在淺表：例如皮膚乾燥、痤瘡、眼乾澀、口乾，皮膚敏感等。
  • 免疫力低下︰長期睡眠不足會降低身體抵抗力，提高感染風險。
  • 呼吸系統疾病︰睡眠不足會降低肺功能，增加呼吸系統疾病的風險。
  • 眼病︰睡眠不足可能引發眼睛疲勞、乾澀等問題。
  • 月事失調︰睡眠障礙會影響女性內分泌平衡，導致月經失調。

臨床上常見失眠患者伴有不同程度的頭痛、頸緊膊痛等症狀，大多數與長期使用電子產品的習慣，導致頸部前傾的骨傷科問題，進而令頸部血管受到壓迫，引起頸部肌肉痙攣，刺激周圍的神經纖維，引發頭痛、偏頭痛，久而久之會誘發失眠的症狀。

「健頸操」+3招改善姿勢

中醫骨傷科重視「氣血」和「筋骨」的關係，並早在數千年前已提出「骨正筋柔，氣血以流」的治療理念，即通過調理筋骨的病理來治療疾病，即筋骨的健康狀態對於人體整體的氣血平衡很關鍵。頸項前傾會影響頸椎受壓，阻礙頸肩部的血液供應，導致腦部缺氧、頭痛、失眠等，這正體現了中醫「氣血以流」的重要性。人體生理構成與筋脈骨肉的功能和關係如下︰

點擊圖片放大

解決失眠123

1. 未病先防

  • 改善腦部的氣血循環由源頭管理頸部的工作姿勢開始，才能改善頸椎前傾，和改善供應腦部血管被擠壓，影響腦部的正常的血氧供應，從而減低誘發失眠和各種常見的都市疾病，例如頭痛、失眠、頸椎病、鼻鼾、記憶力下降、目無所視、腦轉耳鳴、疲憊嗜睡等髓海不足的徵兆。

2. 既病防變

  • 「脈為營」，透過改善頸部和腦部的血液循環，可以改善腦部代謝廢物累積的惡性循環，並可以預防腦部因缺氧導致腦功能提早衰退。同時，防止腦部因血液流量不足而令記憶力和免疫力提早衰退、出現常見的老人痴呆症、柏金遜症和中風的風險。

3. 治則

  • 失眠的治則是「骨正筋柔、氣血以流」，以下人體生理結構的骨骼、肌筋和血脈的功能關係：

- 骨為幹：骨骼的形成，為身體和肌肉、器官組織提供支撐。

- 脈為營：血脈系統的建立，為全身器官組織補充營養和代謝廢物疏泄。

- 筋為剛：筋是將肌肉的力量傳遞到骨骼上，使肢體得以活動。

- 肉為牆：肌肉支撐著皮膚，是器官的保護牆，防外物入侵。肌肉通過收縮和舒張來產生運動，和參與身體所有器官的功能活動，如：連結骨骼的骨骼肌主宰身體的活動功能，主宰呼吸連繫胸廓的呼吸肌，負責胃腸道蠕動、食道和氣管的平滑肌，和負責血液循環的心臟肌。

註冊中醫師黃天賜。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

失眠？睡眠不足？半夜睡醒？無需安眠藥 3招教你提升睡眠質素！
16:00 2024/07/05
失眠？睡眠不足？半夜睡醒？無需安眠藥 3招教你提升睡眠質素！
飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反更攰？　醫生揭3個「最佳飲咖啡時間」　更有助減肥抗失眠
18:01 2024/07/02
飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反更攰？　醫生揭3個「最佳飲咖啡時間」　更有助減肥抗失眠
對抗失眠︱常吃6類食物易墮失眠陷阱　營養師建議飯後最佳入睡時間
12:03 2024/05/27
對抗失眠︱常吃6類食物易墮失眠陷阱　營養師建議飯後最佳入睡時間

你可能感興趣

失眠？睡眠不足？半夜睡醒？無需安眠藥 3招教你提升睡眠質素！
16:00 2024/07/05
失眠？睡眠不足？半夜睡醒？無需安眠藥 3招教你提升睡眠質素！
飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反更攰？　醫生揭3個「最佳飲咖啡時間」　更有助減肥抗失眠
18:01 2024/07/02
飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反更攰？　醫生揭3個「最佳飲咖啡時間」　更有助減肥抗失眠
對抗失眠︱常吃6類食物易墮失眠陷阱　營養師建議飯後最佳入睡時間
12:03 2024/05/27
對抗失眠︱常吃6類食物易墮失眠陷阱　營養師建議飯後最佳入睡時間
健康問題 網絡熱話 養生 失眠 頸椎病 中醫

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）