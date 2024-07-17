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DSE｜9歲神童數學M2奪5**　小一自學微積分稱DSE卷好容易

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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年僅9歲的梁智仁為今屆文憑試最年幼考生，在數學科延伸部分單元二奪得5**。（王韻青攝）

文憑試（DSE）今（17日）放榜，年僅9歲、智商高達140分的梁智仁，為今屆最年幼考生，剛於去年跳級插班入讀浸會大學附屬學校王錦輝中小學小四，今年更成功「挑戰自己」，在DSE數學延伸部分單元二「代數與微積分」（M2）奪得最高分的5**，數學必修部分則奪5*。智仁在小一時已開始自學微積分，形容DSE試題「好容易」，短期目標是代表香港出戰國際數學奧林匹克（IMO）奪金，日後更希望成為數學家，貢獻社會。

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智仁先後於兩間小學升讀小一及小二，認為數學課程過於沉悶，去年9月起跳級轉讀王錦輝中小學四年級，獲學校安排一對一課堂學習高中數學課程。

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智仁表示，疫情期間在網上觀看DSE數學科影片後，有意報考DSE「挑戰自己」，形容備試過程輕鬆，在完成操練自2012年起的歷屆試題後已非常有把握。他認為DSE數學卷試題淺，更分享應考當日，僅用逾半小時完成限時1小時15分鐘的卷二、即選答部份（MC），甚至有空閒去廁所，但不滿意數學科成績最終「少咗粒星」，「我MC（部分）45分，無理由5*㗎喎」，故將申請成績覆核；他又形容今屆M2卷試題較難，但對他而言「好容易」。

智仁的父母均為會計師，梁父提到，兒子自小數學敏感程度高，幼稚園K2參加數學比賽時已獲冠軍，甚至小一已自學微積分。梁太亦透露，曾安排兒子進行智商測試，最終評定獲140分以上、即擁有極高數學天賦。

梁父稱，為兒子報考DSE時，被考評局要求證明兒子具備足夠能力應試，故安排兒子小二時報考英國會考的數學及附加數學，兩科均考獲「A*」最高等級，終獲當局批准報考DSE數學科和延伸數學M2。

數學以外，智仁在課餘時喜愛玩「扭計骰」及國際象棋，鍛煉邏輯思維能力，亦會彈琴、吹長笛，甚至參與集誦及管弦樂團等課外活動，但稱自己已不會再看卡通片。

至於未來發展方向，智仁稱擔心遠離同齡朋友，他來年也無意接受學校建議再跳級。他長遠希望日後成為數學家，解答各種數學難題，貢獻社會；短期內期望能夠代表香港出戰IMO，並取得金牌。

王錦輝中小學中學部校長廖詠琪稱，學校設資優教育組，由小一到中學高年級有約20人，旨在為學生提供彈性，讓他們自主地跟隨自己步伐、興趣及需要調整課程，例如為智仁提供數學科加速學習，作出支援，亦設非正式聚會訓練學生社交技能。

對於兒子在數學上擁有極高天賦，梁父稱「用平常心面對比較難」，不然未必會安排他應考DSE及英國會考，但知道他喜歡數學，故會幫助他尋覓資源，他不會為兒子決定是否要跳級，希望按兒子意願提供相關資訊，陪伴他在這條路上走下去，強調「最主要是他主導」。

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記者：梁凱婷

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