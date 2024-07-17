DSE｜方大升格後課程申請按年增逾一成　強調不設校長推薦計劃避免拔苗助長

▲ 聖方濟各大學副校長（行政）梁詩明（右）稱，不設校長推薦計劃、供未符「332A」門檻的脫腳考生申請。（梁偉榮攝）

聖方濟各大學升格後首個DSE放榜日，學士、高級文憑及文憑申請按年增13%，以護理、物理治療及社工等最受歡迎。有考生表示對升格後更有信心，惟中文科不達標，即場報社工高級文憑；另有考生憂慮課程要求增加。校方指，大學升格後發現考生較以往更早報名，透露中學參觀次數半年已達以往全年次數 。校方又強調，不設校長推薦計劃、供未符「332A」門檻的脫腳考生申請，避免拔苗助長。

中六生鄺同學早前已報讀方大社會工作學士課程，惟DSE失手「脫腳」，中文科僅獲2級成績，放榜日下午到方大報讀社會工作高級文憑，並即場面試。他指，經朋友介紹選擇方大，對大學升格後更有信心。

中六生蘇同學指，早前已報讀明愛專上學院護理學高級文憑，因「預咗唔會有『332A』」，惟最終英文科僅獲1級成績。蘇同學下午帶同校長推薦信到方大，稱嘗試「叩門」，希望校方能彈性收生，但不成功，指會考慮報讀其他文憑課程。對於方大早前升格為大學，蘇同學指，反而憂慮課程內容及實習要求增加，但指方大未正名前，其護理學課程的聲譽以很好，因此報讀有關課程。

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方大副校長（行政）梁詩明指，截至今日（17日），共接獲29,000個學士、高級文憑及文憑申請，按年增13%，以護理、物理治療及社工等最受歡迎。梁詩明認爲，情況與大學今年初升格有關，透露今年考生較以往更早報名，今日毋須「撲學位」，又指中學參觀次數半年已達以往全年次數 。

八大均有不同彈性收生安排，酌情考慮一科成績未達標考生。梁詩明則指，大學不設校長推薦計劃、供未符「332A」門檻的脫腳考生申請。她表示，收生要求不能隨意放寬，又指考生如本身水平不高，勉強修讀課程反而會很吃力。她續指，方大提供「2+2」課程，即可修讀兩年高級文憑及兩年學位課程，形容做法合乎學生的學習進度方式之餘，他們於4年後同樣可獲學士學位，與一般大學生無異，「穩步而上，好過拔苗助長」。

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