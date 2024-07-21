DSE｜聖若瑟超狀媽媽拒為兒子測資優　觀察3大特性決放任打機不施壓

▲ 廖媽媽了解兒子廖俊翔的性格，再因材施教，成就了聖若瑟書院第一名DSE狀元。

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/聖若瑟書院/超級狀元】中學文憑試（DSE）早前放榜，中西區半山傳統男校聖若瑟書院誕一名超級狀元廖俊翔，能夠成就狀元之路，作為父母絕對功不可沒！廖媽媽陪同兒子到校拿取DSE成績表，對於育兒之道，她表示從不施壓，讓兒子自由發展，甚至乎見到兒子打機都不會阻止。對於學業上無論課外活動還是選科都交由兒子自己決定。

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▲ 廖媽媽教仔之道就是放手讓他們自己選擇。（陳慧安攝）

DSE狀元｜媽媽拒為兒子驗是否資優

聖若瑟書院超級狀元廖俊翔的媽媽接受TOPick記者訪問，她對於兒子獲得此佳績感到喜出望外，她觀察到兒子從幼稚園開始比其他人更容易接收知識，當時幼稚園老師建議她帶兒子去做智力測試，探究是否資優生？但最後廖媽媽沒有做到，她說：

就算知道他是資優都只是一份報告，我不過因為份報告就去催谷他學習。

▲ 廖俊翔感謝媽媽的陪伴與放任。（陳慧安攝）

DSE超級狀元｜超狀媽媽了解兒子性格

她透露廖俊翔從小喜歡閱讀，不過這個習慣到讀完小學就完全改變，去到中學就沉迷電子遊戲及睇波，就少了時間去看書，不過成績依然不錯，所以她就沒有阻止。廖媽媽稱，她觀察到兒子是一個自覺、對自己有要求，以及自主學習的人，

這種人就不應該給他壓力，因為他是我的兒子，而非因為他有成就才是我的兒子。

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DSE超級狀元｜超狀媽媽下廚煮營養餐+鼓勵說話

廖媽媽笑言廖俊翔在考DSE前才減少打機，更在考前一星期下定決心「剷Game」，「他是一個有決心的人，他想做的事，他一定要做到最好，如果不願意就不會主動去做。」不過，她強調教養要因應小朋友性格，找到適合他們的方法。

廖媽媽鼓勵兒子的方法，就是多陪伴及下廚煮營養餐給他，當中水果蔬菜不能少，考DSE前跟他說:

不一定要他取得狀元，或者好好成績，只要他讀到心儀學科，爸爸媽媽已經很開心，就算拿不到獎學金，讀到自己想讀的科目已經很好。

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