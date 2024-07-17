  • 28°C
香港時間 : 2024717日 (三) 20:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

運動員｜泳總開放各級屬會優異運動員出賽　會籍引入可升可降

社會

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

前港隊游泳代表方力申近日炮轟泳總的制度不公。身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛、泳總會長王敏超、方力申及立法會議員何敬康今午（17日）進行閉門會議。泳總會後表示，11月錦標賽將開放予各級屬會旗下成績優異的運動員都可出賽；同時定期評核泳會表現，以決定屬會會籍，並設可升可降機制。

方力申泳會一名9歲泳手因泳會屬最低級的「競賽屬會」被拒參加錦標賽，連日炮轟泳總制度，方力申與何敬康今午聯合向泳總提交意見書，提出5點建議，包括開放所有錦標賽參賽門檻，發掘泳界新血，另外透過屬會級別上升機制推動屬會發展、減少「殭屍會」數目等。

強調非特事特辦　上訴委員會引獨立人士

泳總會長王敏超會後表示，決定開放各級屬會旗下成績優異的運動員都可參加錦標賽，鼓勵屬會培養有潛質運動員，「換句話說不是對這次的小泳手特事特辦」。霍啟剛形容，會上確立年輕泳手可按成績得分參賽。方力申指，其9歲學員將以個人身分參與分齡錦標賽，其他競賽屬會的泳手，若果達標就要趕及申請以個人身分參與錦標賽。

另外，泳總將採用評分制度決定泳會會籍，定期評泳會表現，並建立可升可降機制，而且不設屬會數目上限和年資要求，鼓勵良性競爭。泳總同時改良上訴機制，在上訴委員會加入獨立人士。霍啟剛指，正檢視體育總會的機構管治，已初步制訂指引，預計9月底前會公布。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

中學 奧委會 運動 運動員 方力申 王敏超 霍啟剛 運動 立法會 游泳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單
急症室最長等候時間（07月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月17日 時間16:05）
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
升中派位2024｜英文曾只有60分自律棄打機　尖子發奮考入林護：讀書唔好太chur
DSE｜培正暖男狀元嘆父母犧牲大　感激爸媽帶飯慳錢供書教學
DSE｜培正暖男狀元嘆父母犧牲大　感激爸媽帶飯慳錢供書教學