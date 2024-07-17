運動員｜泳總開放各級屬會優異運動員出賽　會籍引入可升可降

前港隊游泳代表方力申近日炮轟泳總的制度不公。身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛、泳總會長王敏超、方力申及立法會議員何敬康今午（17日）進行閉門會議。泳總會後表示，11月錦標賽將開放予各級屬會旗下成績優異的運動員都可出賽；同時定期評核泳會表現，以決定屬會會籍，並設可升可降機制。

方力申泳會一名9歲泳手因泳會屬最低級的「競賽屬會」被拒參加錦標賽，連日炮轟泳總制度，方力申與何敬康今午聯合向泳總提交意見書，提出5點建議，包括開放所有錦標賽參賽門檻，發掘泳界新血，另外透過屬會級別上升機制推動屬會發展、減少「殭屍會」數目等。

強調非特事特辦 上訴委員會引獨立人士

泳總會長王敏超會後表示，決定開放各級屬會旗下成績優異的運動員都可參加錦標賽，鼓勵屬會培養有潛質運動員，「換句話說不是對這次的小泳手特事特辦」。霍啟剛形容，會上確立年輕泳手可按成績得分參賽。方力申指，其9歲學員將以個人身分參與分齡錦標賽，其他競賽屬會的泳手，若果達標就要趕及申請以個人身分參與錦標賽。

另外，泳總將採用評分制度決定泳會會籍，定期評泳會表現，並建立可升可降機制，而且不設屬會數目上限和年資要求，鼓勵良性競爭。泳總同時改良上訴機制，在上訴委員會加入獨立人士。霍啟剛指，正檢視體育總會的機構管治，已初步制訂指引，預計9月底前會公布。

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