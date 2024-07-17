新冠病毒｜科學委員會：如本地能獲得供應　應選用JN.1譜系新冠疫苗接種

▲ 科學委員會引述數據，指JN.1及其後代譜系為本地主流病毒株。(資料圖片)

衞生防護中心轄下科學委員會表示，專家檢視了污水監測及人類感染個案的新冠病毒株分布，得悉JN.1及其後代譜系為本地主流病毒株，但未發現JN.1能引致更嚴重的疾病。專家建議，如本地能獲得供應，應選用JN.1譜系的新冠疫苗為合適人士接種。專家重申現時供應的新冠疫苗（包括滅活及信使核糖核酸疫苗）仍可減低重症和死亡的風險。

另外，早前港大兒童及青少年科學系教授劉宇隆及團隊表示，青少年麻疹疫苗失效較預期常見 倡麻疹抗體測試呈陰性的35歲或以下的青年人、以及有計畫前往麻疹流行地區前的青年出行前應接種疫苗加強劑。

科學委員會表示，得悉相關研究結果，專家亦檢視衞生署於2022至2024年進行的相關抗體水平調查結果。結果顯示各年齡層人士和特定群組（包括外籍家庭傭工、非本地出生的大學職員／學生及機場員工）的麻疹抗體水平達百分之95或以上。

專家認為科學委員會於2019年就香港成年人接種麻疹疫苗的建議仍然有效，即所有對麻疹未具備免疫力的成人，包括未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應諮詢家庭醫生，並盡快完成接種麻疹疫苗。專家亦建議衞生署應繼續留意本地人口的麻疹抗體情況。

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