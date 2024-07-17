停電事故｜中電高壓電塔加裝百個避雷器　謝展寰冀兩年內加五百個

▲ 中電總裁羅嘉進表示，中電會認真致力提高水平，進一步確保供電可靠。（資料圖片）

中電近月接連發生電壓驟降引致電停事故，當局責成中電提交檢討報告，同時採取改善措施。中電今午（17日）召開簡布會，表示高度重視近期多宗停電事故，將採取短中期措施，包括未來一至兩年，在高壓架空電塔加裝超過100個避雷器，亦計劃今明兩年在約200個變電站加裝防洪設施。中電強調，相關措施在預算之內，整體不會影響電費。

中電昨交待減低電壓驟降和停電事故發生機會的措施，輸電及供電業務部高級總監張寶中指出，面對極端天氣頻密，要維持供電系統正常運作，未來一至兩年將在高壓架空電塔加裝超過100個避雷器，並在今年及明年在約200個變電站加裝防洪設施，又開發智能管理系統，透過AI攝錄鏡頭實時監測供電設施，並加強第三方工地巡查。

中電又指，會進一步增加緊急維修人手和增添3台高容量流動發電機數目，縮短復電時間；並協助客戶採取適當緩解措施，加快客戶端設備復電時間。中電總裁羅嘉進今日表示，加裝避雷器等措施已在預算之內，不會影響電費，中電會認真致力提高水平，進一步確保供電可靠。

立法會環境事務委員會今早討論中電事故，多位議員關注中電如何避免停電事故再發生，以及加快復電搶修。環境及生態局長謝展寰表示，近日再與中電總裁見面，聽取初步改善計劃，已要求中電加快進度，提升至兩年內加裝500個避雷器。