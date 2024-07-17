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偽冒網頁｜騙徒「進化」偽冒衞署有營食肆網頁　「蔬菜問答遊戲」哄騙信用卡資料

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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衛生署公布，有人偽冒「有營食肆」 網頁。(資料圖片)

衞生署今日公布，署方的「星級有營食肆」活動的網頁及Facebook專頁被偽冒，提醒市民保持警覺，切勿透過可疑網站的來歷不明連結，提供任何個人資料。

衞生署發言人表示，近日發現「星級有營食肆」活動的標誌和相關活動內容被盜用於偽冒網站和Facebook專頁（偽冒網站的連結為：restaurant-eatsmart.myfreesites.net/）。衞生署已就事件向警方舉報。

TOPick按入偽冒網頁後發現，網頁透過夏季時令蔬菜有獎問答遊戲，哄騙網民信用卡號碼。不過版面與衞生署「正版」網頁大有不同。

偽冒網頁：

(偽冒網頁截圖)

(偽冒網頁截圖)

正版網頁：

衞生署發言人提醒市民，該署的「星級有營食肆」活動的網頁連結為：restaurant.eatsmart.gov.hk/ ；而「星級有營食肆」活動的Facebook專頁附有「藍剔」認證，連結為：www.facebook.com/eatsmartrestaurant.dh/。

發言人強調，署方的社交媒體專頁不會於帖文的留言欄要求活動參加者點擊任何外部連結，或以任何形式要求提供銀行或信用卡資料。市民要小心分辨網上資訊的真偽，切勿點擊來歷不明的連結，以免招致損失。曾向該懷疑偽冒專頁或透過相關連結提供個人資料的人士應考慮報警求助。

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