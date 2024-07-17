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2019年後首有德國議會代表訪立法會　葉劉：焦點非辯論國安

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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德國聯邦議院德國-中國議會友好組織代表團訪香港立法會。(立法會圖片)

立法會今日（17日）迎來「稀客」，來者是德國議會代表團。有份接待的新民黨主席葉劉淑儀話，是自2019年後，德國首有議會代表訪立法會，會議焦點非辯論國安問題，不過，對方關心香港作為內地「門戶」功能，會否削減？

德國聯邦議院德國-中國議會友好組織代表團今日訪香港立法會，有綠黨的Boris Mijatovic、自由民主黨的DANIEL FÖST、德國另類選擇黨的Peter Felser等。由立法會主席梁君彥及議會聯絡小組接待，雙方會晤約1小時。

有份會晤的葉劉淑儀透露，對方焦點不是辯論國安或者人權，很友善，關注婦女參政、社會經濟貿易問題，亦提及收到香港流亡分子向他們投訴，「班長」廖長江有解釋為何要立國安法，提到立法會大樓也遭佔領，沒法子不這樣做。

葉劉淑儀續稱，對方亦提及有人擔心香港作為內地「門戶」功能，會否受削減，因內地越做越好，委員亦有向他們解釋香港優勢。另一位有份會晤的委員亦稱，對方最關心的是香港在經濟方面的競爭力，因他們覺得中國很多產業進步得很快，例如海事，很多德國人都是直接跟他們交易，沒經過香港。

經民聯梁美芬話，會面氣氛良好，認為對方是帶著誠意來，強調要歡迎外國議會多來立法會直接對話，才可多向他們講述香港的真實情況。她說，香港有很優良的普通法傳統，是一個很大的軟實力，又提到香港的法官，除了終審法院大法官和高等法院首席法官之外，都沒有國籍的限制。

狄志遠：不希望歐洲對香港用制裁的手段

新思維主席狄志遠話，雖然他不是小組委員，但對方本來約了他單獨會面，惟因立法會大會正討論他提出修訂的《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》，未有空與對方會面。他說，若果會面，會表達不希望歐洲對香港用制裁的手段，否則只會令關係更僵化，希望透過溝通，化解予盾。

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