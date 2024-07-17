書展｜《習近平著作選讀》等作品繁體版在港發行　李家超：會全力推動愛國主義教育

▲ 左起：紫荊文化集團董事長許正中、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧、李家超和政務司司長陳國基在活動合照。(政府新聞處圖片)

香港書展今日起舉行，由聯合出版集團出版發行的《習近平著作選讀》第一卷、第二卷繁體版和《習近平關於中國式現代化論述摘編》繁體版，舉辦新書發布會暨出版座談會，並於即日起在港澳各大書店上架。特首李家超說，港府會全力推動愛國主義教育，弘揚以愛國愛港為核心、「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，推動香港市民更深入了解國家發展，增強國家意識。

李家超在座談會致辭指，今次發行的繁體版作品，讓市民更能認識中國新時代思想如何洞察世界發展大勢，作品也收錄國家主席習近平對「一國兩制」成功實踐的重要論述，包括兩年前在慶祝香港回歸25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮上的重要講話。中聯辦副主任盧新寧和政務司司長陳國基也有出席新書發布會暨出版座談會。

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財政司司長陳茂波今日亦到書展，並購買一些科普書記，送予一些參加書展的小朋友，鼓勵他們更早接觸科技領域的知識。另又購買本地手工精品，支持文創工作者。陳呼籲市民到場參與，一同分享閱讀的樂趣。

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