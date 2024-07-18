農夫山泉｜消委會就樣本歸類落差致歉　農夫山泉樣本評分升至5星

▲ 消委會今發聲明致歉，農夫山泉樣本評分升至5星。（資料圖片）

消委會早前測試指百歲山及農夫山泉樣本被驗出「溴酸鹽」達歐盟上限。農夫山泉其後發律師函指，消委會測試報告有三大錯誤，要求香港消委會向農夫山泉及其消費者澄清及鄭重道歉。消委會今日（18日）發聲明就測試因樣本歸類出現落差致歉，並將農夫山泉樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

最新影片推介︰

消委會表示，昨日（17日）與農夫山泉代表會面和作深入交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，而該公司採用的標準為其生產地，即內地的《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）。

就此，消委會將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。從消費者角度而言，若以測試結果的TDS值作為比試，該樣本口味較一般「天然礦泉水」為淡，與一般「純淨水」比較則較濃。至於溴酸鹽方面，消委會根據歐盟有關飲用水的溴酸鹽最大限值為每公升10微克計算，此限值與《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）一致，而該樣本的檢出量（每公升3微克）屬「飲用水」準則值範圍內，並遠低於上述準則值，可以安全飲用。重新評分後，該樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

消委會解釋，該會職員於去年底為此項瓶裝水產品測試的30款樣本進行資料搜集時，留意到該些樣本來自不同產地，包括本港、內地、台灣、日本、韓國、馬來西亞、法國、西班牙、意大利、蘇格蘭、澳洲、加拿大及斐濟，種類繁多，當中29款均清楚標示屬哪一類別的水，例如「蒸餾水」、「純淨水」、「天然礦泉水」等，而「農夫山泉」標示為「飲用天然水」，鑑於其成分列表上所標示的4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，職員遂根據該樣本的產品名稱及標籤資料等，將「農夫山泉」歸類為「天然礦泉水」。

發言人續稱，縱然來自不同產地的產品一般會採用當地的品質檢測標準作指標，惟消委會進行的是比較測試，所以慣常會以國際間常用的標準進行測試及評估，以保障消費者權益。因此，被歸類為「天然礦泉水」的「農夫山泉」，在是次測試中，其溴酸鹽 （bromate）含量測試亦因而採用了歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水中的溴酸鹽的最大限值，即每公升3微克。

消委會重申，是次全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值，消委會不論在月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言均清楚指出是次測試的全部樣本（包括農夫山泉該樣本）均可安心飲用。文章的主旨並非產品有安全問題，而是為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，提醒消費者瓶裝水塑膠瓶一般只能使用一次，而降解塑膠可能需要幾百年的時間，消費者宜嘗試改變生活習慣，從源頭減塑。

消委會就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會，表示抱歉。

農夫山泉表示，已收悉消委會今日發布的《消委會就「農夫山泉」測試樣本結果的澄清》。測試結果充分顯示農夫山泉產品全面符合相關標準，可以安全飲用，強調農夫山泉將繼續為香港市場提供安全、優質的產品和服務。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】