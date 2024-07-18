張國榮摯愛丨唐唐疑有嫩男新歡兼搵代母生仔　IG急轉私人帳號避風頭？

▲ 「唐唐」唐鶴德被指有嫩男新歡！

【張國榮/唐鶴德/唐唐」唐鶴德】「哥哥」張國榮已經離開大家21年，其生前摯愛「唐唐」唐鶴德過著深居簡出的生活，唐唐至今對哥哥張國榮未忘情，據說廿年來仍維持單身，每逢哥哥的生忌和死忌，唐唐都會貼出兩人的舊合照，更不時在社交網站發帖文緬懷這段情。

不過，近日網上瘋傳唐唐覓得嫩男新歡史先生，更有指二人找代母產子，引起「哥」迷、網民熱烈討論！

張國榮離世21年｜唐鶴德借出逾百件珍藏展出 Leslie Cafe兌現當年承諾

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唐唐有嫩男新歡？

有內地網民指唐唐的新歡史先生比唐唐年輕27歲，手上更刺有一個「唐」字紋身！唐唐與史先生不時「孖公仔」，史先生亦多次把頭靠於唐唐身上，似乎關係相當親密！

有指二人找代母誕下產子，故他們身邊經常有一名年約6歲的小男孩，但又有指該名小孩是史先生妹妹的兒子。另外，有網民更指史先生已入住哥哥生前與唐唐的愛巢！

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唐唐未有將哥哥骨灰安葬？

有「哥」迷爆唐唐一直未有按照哥哥遺願將骨灰安葬，但有「哥」迷翻查資料，發現哥哥的遺願是安葬在沒有任何宗教背景的地方，但香港幾乎所有墳場屬於不同宗教團體，所以唐唐把骨灰放在家中。

爆出這場風波後，唐唐突然把本來公開的IG帳號變為私人狀態。

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