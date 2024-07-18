糖尿病｜糖尿黃斑水腫可致盲 及早求醫為上策

不少人都關注糖尿病帶來的併發症，包括糖尿腎及糖尿腳等，卻可能會忽略了糖尿病對眼睛的威脅。本港一項最新的調查發現，有半數人未曾聽過糖尿黃斑水腫，更有半數的糖尿病患者出現病徵後半年才求診，有醫生擔心患者因而延誤治療而令病情惡化，並提醒糖尿黃斑水腫可致盲，患者應定期接受眼睛檢查，及早求醫。

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患者：從沒想過糖尿會令人失去視力

三十多歲的張小姐患糖尿病十多年，一直有接受治療，後來因疫情影響而中斷。直至去年懷孕，她發現自己的血糖水平超標，並出現「飛蚊」症狀，接受治療後症狀一度消失。「今年三月產後再度看到「飛蚊」，視野變得模糊，更一度失去視力。」她經檢查後確診為「糖尿上眼」，左眼眼底嚴重出血，導致視野受阻，要接受激光及手術治療，再接受眼內注射藥物，才能恢復視力。她坦言從沒想過糖尿病可導致如此嚴重的眼疾。

症狀：中央視野模糊 影像變形變淡

不少市民跟張小姐一樣，不知道糖尿病可對眼睛造成重大傷害。眼科專科醫生麥雋愉引述香港眼科醫學院及香港眼科學會與「糖尿天使」早前進行最新的問卷調查表示，僅一半市民曾聽聞糖尿黃斑水腫，且有三成受訪者對病徵錯誤理解，以為眼睛劇痛、眼紅等是主要病徵。眼科專科醫生姚沛良解釋，當血液的糖分過高，大量糖分會依附著紅血球，容易令視網膜的微細血管受傷，有機會令液體滲漏至眼睛的黃斑區，導致黃斑水腫。「患者會出現中央視野模糊、影像扭曲變形及顏色變淡等症狀。近三成糖尿黃斑水腫患者會出現中等視力受損，甚至失明。」

患者宜定期驗眼

要治療糖尿黃斑水腫，可在眼內注射藥物、玻璃體內注射類固醇或植入類固醇長效裝置及激光治療。眼科專科醫生司徒家浩指，眼內注射藥物是最常用的方法，藥物分為眼內類固醇、傳統抗血管內皮生長因子注射藥物，以及新一代雙抗注射藥物。「眼內類固醇只可短暫使用，而抗血管內皮生長因子注射藥物則需每兩週接受一次治療，才能維持療效。至於新一代雙抗注射藥物則可延長治療間距至十六週。」

不過，預防始終勝於治療，司徒醫生就提醒患者應妥善控制血糖、戒煙、維持良好飲食習慣、恆常運動及接受眼科檢查。香港眼科醫學院及香港眼科學會就剛舉辦「一同正視」糖尿眼公眾教育活動，為100名糖尿病患者安排眼科檢查。香港眼科醫學院院長楊鳳儀醫生及香港眼科學會會長李琬微醫生希望可以藉此喚醒大眾對糖尿黃斑水腫的關注，提高大眾及糖尿病患者對此病的認識。

▲ 左起：眼科專科醫生姚沛良醫生、香港眼科學會會長、眼科專科醫生李琬微醫生、香港眼科醫學院院長、眼科專科醫生楊鳳儀醫生、眼科專科醫生麥雋愉醫生、眼科...

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